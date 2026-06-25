Los equipos de neurocirugía y cirugía torácica de Vithas Sevilla extirpan con éxito un neurinoma dorsal

Los especialistas de Vithas Sevilla doctora Patricia Rodríguez-Rubio, doctor Luis Manuel Granados, doctor Fernando Durand, doctor Ariel Matias Kaen, doctora Julia González y doctor Fernando Cózar - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Neurocirugía de Hospital Vithas Sevilla, formado por los doctores Fernando Durand y Ariel Matias Kaen, han extirpado con éxito un neurinoma dorsal de gran tamaño que se extendía hacia el mediastino posterior. Sin intervención, el tumor comprometía la movilidad de ambas piernas, el control de esfínteres y la sensibilidad desde la cadera hasta la región perianal.

Según ha informado Vithas Sevilla en un comunicado, la intervención de alta complejidad requirió la colaboración con Cirugía Torácica y el uso de monitorización neurofisiológica medular en tiempo real para garantizar la seguridad del paciente.

En este sentido, el doctor Fernando Durand, especialista en Neurocirugía de Vithas Sevilla y encargado de liderar la intervención, ha subrayado que "se ha tratado de un procedimiento poco frecuente, especialmente por la localización, la extensión y el tamaño del tumor. La afectación mediastínica, la proximidad a la aorta y el riesgo medular sitúan este caso entre los de mayor complejidad técnica".

La estrategia quirúrgica se diseñó a partir de la resonancia magnética de columna dorsal, que permitió caracterizar con precisión la extensión del tumor hacia el tórax. De este modo, la intervención se realizó mediante un abordaje combinado dorsal y torácico, con la participación simultánea de los cirujanos torácicos de Vithas Sevilla, el doctor Fernando Cózar y la doctora Julia González para el manejo de la pleura, el lóbulo pulmonar y las estructuras vasculares y neurales del mediastino posterior.

Según ha añadido Vithas, la combinación de ambas especialidades permitió acceder al tumor y preservar la movilidad y control de ambas piernas desde el nivel de las vértebras D9-D10. Así, en palabras del doctor Durand, junto a la movilidad, esta cirugía "ha permitido mantener la sensibilidad en caderas, región perianal y extremidades inferiores, lo que asegura la calidad de vida del paciente quien sin esta intervención vería afectado el control de los esfínteres".

La monitorización neurofisiológica medular continua durante toda la cirugía, gracias al apoyo de la doctora Patricia Rodríguez-Rubio, especialista en neurofisiología de Vithas Sevilla, ha sido el eje central de seguridad del procedimiento, "al permitir detectar en tiempo real cualquier alteración de la función medular y ajustar la técnica quirúrgica en consecuencia".

Toda la intervención contó asimismo con el doctor Luis Manuel Granados, neuroanestesiólogo encargado de garantizar la seguridad del paciente.

Desde Vithas Sevilla han explicado que el diagnóstico se estableció a partir de la clínica neurológica del paciente y los hallazgos de la resonancia magnética de columna dorsal sin y con contraste. Las distintas secuencias de imagen mostraron una tumoración que había abierto el agujero foraminal a nivel D9-D10 y crecido hacia el mediastino posterior, desplazando la pleura y el lóbulo pulmonar hasta las proximidades de la arteria aorta.

Así, como señala el especialista en neurocirugía, "la localización en la región dorsal de la médula es especialmente delicada, ya que cualquier afectación puede comprometer la fuerza y la sensibilidad de las piernas, así como el control de los esfínteres urinario y rectal".

La intervención concluyó con resultado satisfactorio y para el paciente ha supuesto "una oportunidad de conservar su autonomía y evitar un deterioro neurológico severo", tal y como han subrayado los especialistas.

"La resolución de este caso consolida a Vithas Sevilla como un centro capaz de afrontar los procedimientos neuroquirúrgicos de mayor exigencia técnica en Andalucía. El hospital cuenta con equipos especializados en neurocirugía y cirugía torácica que actúan de forma conjunta cuando el diagnóstico lo requiere, respaldados por tecnología de monitorización avanzada", ha agregado el centro hospitalario, que ha destacado que se trata de un "compromiso con la innovación que, en casos como este, marca la diferencia entre la dependencia y la autonomía plena del paciente".

El grupo Vithas, que está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias, cuenta con 14.500 profesionales y se ha convertido en "uno de los líderes de la sanidad española", ha detallado el grupo sanitario, que integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, "fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental", ha concluido.