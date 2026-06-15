La escolarización de FP para el próximo curso arranca el 15 de junio con 49.028 plazas en Sevilla

La consejera de Desarrollo Educativo en funciones, Carmen Castillo, en el centro, con alumnos de un centro escolar - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre este lunes, 15 de junio, el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso.

En este sentido, el procedimiento puede realizarse íntegramente a través de internet en la Secretaría Virtual de la Consejería. En concreto, en la provincia de Sevilla se ofertarán para el próximo curso un total de 49.028 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos, un 50,18% más que en 2018. De ellas, 290 son plazas de nueva creación en oferta completa, vinculadas a la incorporación de cinco ciclos de grado medio, cinco de grado superior y dos cursos de especialización, informa en una nota de prensa.

A la oferta completa hay que sumar la puesta en marcha de un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Educación y Control Ambiental en el IES Albert Einstein de la capital. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado al respecto que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para atender una demanda creciente. Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más.

Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación, con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía. En total, la provincia dispondrá de 833 ofertas, entre ciclos formativos y cursos de especialización, para el próximo curso escolar 2026/2027. La nueva oferta destaca por la incorporación de titulaciones inéditas hasta ahora en la provincia, lo que supone un avance significativo en la modernización del sistema de FP y en la respuesta a sectores emergentes y estratégicos.

Por primera vez, se podrá estudiar en la provincia los grados medios en Planta Química (IES Aznalcóllar, Aznalcóllar) y Emergencias y Protección Civil (IES Ponce de León, Utrera), así como el curso de especialización de grado superior en Robótica Colaborativa (CPIFP El Arenal, Dos Hermanas) y los grados superiores en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (IES Albert Einstein, Sevilla) y Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina (CPIFP Javier Imbroda, San José de la Rinconada), este último pionero en Andalucía.

La ampliación de la oferta se completa con ciclos formativos que responden tanto a la tradición productiva como a las tendencias actuales del mercado laboral. En concreto, el curso de especialización de grado medio en Panadería y Bollería Artesanales (IES Aguilar y Cano, Estepa); los grados medios en Instalaciones de producción de calor (CPIFP El Arenal, Dos Hermanas), Cocina y Gastronomía (IES Itálica, Santiponce) y Construcción (IES Inmaculada Vieira, Sevilla); y los grados superiores en Integración Social (IES Luis Vélez de Guevara, Écija), Documentación y Administración Sanitaria (IES Sierra Sur, Osuna) y Acondicionamiento Físico (IES Carmen Laffón, San José de la Rinconada).

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, Carmen Castillo, ha destacado que estas nuevas autorizaciones refuerzan una oferta de FP "más diversa, más especializada y mejor alineada con las necesidades reales del tejido productivo andaluz", que generan oportunidades de empleo en sectores como la industria 4.0, la automatización avanzada, la salud, la hostelería o la edificación.

PROCESO DE ADMISIÓN

En las solicitudes de oferta completa las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de 10 opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación.

Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones/solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas.

Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio. Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.