El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince pregonará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla

Archivo - El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que pregonará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2026 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL LIBRO ANTIGUO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebrará del 25 de septiembre al 18 de octubre, la 49 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que este año reunirá a una veintena de expositores de todo el país en la Plaza de San Francisco y que abrirá el pregón a cargo del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, además de ejemplares únicos, joyas literarias, primeras ediciones, clásicos universales, coleccionables, mapas, litografías y carteles, y títulos más actuales a precios económicos, esta edición contará con una serie de actividades paralelas, así como un cartel obra del ilustrador y escritor sevillano, Miguel Brieva, que ha presentado un diseño que parte del sueño de una ciudad "ecotópica" en la que el pasado y el presente "conviven plácidamente".

En este sentido, el presidente de la Asociación de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla, José Manuel Quesada, ha afirmado que esta edición supone un "punto de inflexión" para una feria que "mira al futuro desde el respeto absoluto a su historia". "Queremos que esta 49 edición marque el inicio de una nueva etapa", ha sostenido.

Por su parte, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que se trata de "una de las grandes citas culturales de Sevilla" y una muestra de "cómo nuestra ciudad sabe cuidar su patrimonio bibliográfico mientras sigue despertando el interés por la lectura entre nuevas generaciones".

Además, Moreno ha valorado el "paso adelante" de esta edición con una programación "más ambiciosa y abierta a todos los públicos", que refuerza el papel de la Feria como "uno de los grandes acontecimientos culturales del otoño sevillano".

Asimismo, la feria contará con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura y la Diputación de Sevilla, así como con la colaboración del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, que acoge tradicionalmente la conferencia inaugural en la tarde del día previo a la apertura de las casetas.

UN PREGÓN INTERNACIONAL

El jueves, 24 de septiembre, a las 20,00 horas, Héctor Abad Faciolince, considerado una de las voces fundamentales de la literatura iberoamericana contemporánea, abrirá el telón de la 49 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, con el tradicional pregón al que se podrá asistir previa invitación.

Autor de novelas como 'El olvido que seremos' (llevada también al cine), además de ensayos, traducciones y artículos periodísticos, Abad ha desarrollado una trayectoria internacional reconocida por la crítica y traducida a más de quince idiomas, entre los que destacan otros como 'Tratado de culinaria para mujeres tristes', 'Angosta', 'Lo que fue presente', 'Salvo mi corazón, todo está bien' y 'Ahora y en la hora', además de 'Basura', con la que obtuvo el primer Premio Casa de América de Narrativa Innovadora.

De esta forma, frente al consumo rápido, la Feria reivindica la pausa, la "compra responsable" y la "lectura consciente" como una forma de conectar con la memoria, estimular el pensamiento crítico y construir nuevas experiencias lectoras.