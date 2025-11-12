El escritor sevillano Antonio Rodríguez recibe el Premio de Las Letras Andaluzas por su "defensa" del patrimonio oral

El escritor Antonio Rodríguez Almodóvar recibe el Premio de Las Letras Andaluzas en la Casa de la Provincia de Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar ha recibido este martes el XVII Premio de Las Letras Andaluzas 'Elio Antonio de Nebrija'. El galardón fue entregado en la Casa de la Provincia por la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autonómica de Andalucía (ACE-A).

Según una nota de prensa remitida por la Diputación de Sevilla, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha mostrado "su satisfacción" por acoger la entrega del premio en la sede que "acogió el embrión del autogobierno de Andalucía".

Por su parte, ha destacado la figura de Rodríguez como "un referente en la recuperación y difusión de la tradición oral hispánica y andaluza". Asimismo, ha reseñado su "humildad y bondad". "Cuánta falta nos hacía una inteligencia y una sensibilidad como la de Antonio Rodríguez Almodóvar, capaz de valorar la importancia de un patrimonio que parecía olvidado", ha indicado Fernández citando a Ana María Matute.

La ACE-A ha reconocido con este premio tanto "la defensa del andalucismo y de la dignidad del habla andaluza" como la trayectoria literaria de Rodríguez Almodóvar. Su obra abarca narrativa, poesía, ensayo e investigación sobre la tradición oral, con "una constante voluntad de conjugar el rigor académico con la sensibilidad estética y el compromiso con el patrimonio cultural compartido".

La periodista Mercedes de Pablos fue la encargada de glosar la figura del galardonado, desde sus orígenes en Alcalá de Guadaíra, pasando por su compromiso político y su papel determinante en la reivindicación de un patrimonio oral que ha tenido fundamentalmente a las mujeres como transmisoras. También se refirió a su legado literario, con volúmenes para todas las edades.

Por su parte, Rodríguez Almodóvar, en su discurso de agradecimiento, ha recordado a los "maestros que le marcaron". "Yo tuve la suerte inmensa de encontrar una veta de oro en una mina abandonada, los cuentos populares españoles", ha indicado.

En 2021, el escritor donó al Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla las 68 horas de cuentos grabados en su primer trabajo de campo, "desde Huelva hasta Almería y algo de Extremadura". En 2009, a partir de una idea de Beatriz Rodríguez Delgado, hizo otra recogida de campo en todas las lenguas españolas, que encargó el Ministerio de Cultura.

Doctor en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla y catedrático de instituto en la especialidad de Lengua y Literatura Españolas, Rodríguez Almodóvar es considerado como "el más importante investigador andaluz en la recuperación y el estudio de los cuentos hispánicos de tradición oral".

Entre sus obras más reconocidas, figuran 'Cuentos al amor de la lumbre' (1983-84), la colección 'Cuentos de la media lunita' (1986-2000) y la pentalogía 'El bosque de los Sueños', que le valió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2005. Desde 2004 dirige los trabajos de investigación sobre el Fondo Machadiano de la Fundación Unicaja, el más importante depósito de manuscritos e inéditos de los hermanos Antonio y Manuel Machado.

Ha recibido varios reconocimientos entre ellos el Premio Internacional Infanta Elena de Narrativa Juvenil de 1991, el Premio Ateneo de Sevilla de relatos en 2004 o el I Premio Washington Irving por una trayectoria literaria en favor del cuento y el Premio Julián Besteiro de Llas Artes y las Letras, en 2015. Ese mismo año fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española por Andalucía.

Instituido en 2009, este galardón distingue la trayectoria de escritores andaluces, ceutíes o melillenses, cuya obra literaria sea considerada de carácter excepcional. Entre los premiados en ediciones anteriores, figuran Antonio Gala, Manuel Alcántara, Pablo García Baena, Rafael Guilléna, Josefina Molina, María Victoria Atencia, Julia Uceda o Antonio Carvajal.