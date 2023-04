La escritora Inma Rubiales presenta 'El arte de ser nosotros' en Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Santa Cruz ha acogido una nueva parada de Estación de las Letras, la Feria del Libro de La Rinconada, que ha contado con la escritora Inma Rubiales para presentar su última novela, 'El arte de ser nosotros' (Planeta). Ante alumnos de Primero de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Carmen Laffon, la autora ha apelado a desenterrar la idea de que los jóvenes no leen. "Siempre invito a la gente a ir a cualquier feria del libro y ver cuáles son las filas más largas", ha apuntado.

En este sentido, Rubiales ha hablado de la plataforma Wattpad, en la que ella se dio a conocer. "Me encanta escribir en internet porque permite romper todas las barreras que hay entre escritor y lector. Cuando no había redes sólo era posible conocer al autor con una firma, pero con Twitter e Instagram se nos permite una relación cercana con el lector. Es una forma muy interactiva de vivir la literatura", ha reflexionado y recogido el Ayuntamiento rinconero en una nota de prensa.

'El arte de ser nosotros' cuenta la historia de Logan y Leah, de su amor romántico, pero también subyacen otros temas que la autora ha querido plasmar en su obra. Una novela que nace del "concepto de vacío, de no sentir nada, que en realidad es sentir algo en sí". Ha explicado que el titulo se refiere a una frase que dice la protagonista: "El arte puede ser caótico y bonito al mismo tiempo y eso se puede extrapolar a las personas".

La escritora de Almendralejo (Badajoz) ha explicado que se enfrenta a "bloqueos creativos". "La escritura es un proceso creativo y no se sabe cuándo va a venir la inspiración. Cuando me bloqueo lo que hago es no escribir, doy un paseo, salgo, leo... me inspira todo. Las novelas tienen que fluir y me las imagino como una melodía en mi cabeza y, si no la oigo, no escribo, porque si lo hago sé que no me va a gustar", ha señalado.

Entre los temas que se abordan en esta nueva obra, la propia autora ha destacado la salud mental y las amistades tóxicas. "Estamos muy concienciados con las relaciones de amor tóxicas, pero nunca se habla del daño que un mal amigo o amiga puede hacer, sobre todo a edades jóvenes, donde tus amigos son tu familia".

'El arte de ser nosotros' también trata sobre la sexualidad, relaciones sexuales basadas en el respeto, pero también egoístas y traumatizantes. "Lo hice por lo mismo, porque considero que cada libro deja algo en nosotros y me lee gente muy joven, que probablemente viene de leer libros de relaciones sexuales basadas en el egoísmo y en el hombre y yo quiero basarlo en el respeto".