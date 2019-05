El Espacio Turina de Sevilla acoge el estreno absoluto el 25 de mayo de ópera de cámara protagonizada por Niño de Elche

THE SINS OF THE CITIES OF THE PLAIN - Archivo

El Espacio Turina de Sevilla acogerá el 25 de mayo el estreno absoluto de la ópera de cámara The Sins of the Cities of the Plain --Los Pecados de la Ciudad de Llanura--, basada en una novela homónima del siglo XIX, considerada "una de las primeras publicaciones con contenido erótico homosexual explícito de Occidente".

Este proyecto, producido por Proyecto Ocnos y protagonizado por Niño de Elche, se estrenará el próximo día 25 de mayo, a las 20,30 horas, en el Espacio Turina y ha contado con el respaldo del Banco de Proyectos del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y de la Fundación BBVA.

The Sins of the Cities of the Plain, pensado como un monólogo de una hora de duración, narra las aventuras sexuales del prostituto de origen irlandés Jack Saul, que irá desvelando los gustos de los reservados círculos homosexuales victorianos, según ha explicado en un comunicado la organización.

La obra, publicada en 1881 por William Lazenby y republicada por Leonard Smithers en 1902, siempre de forma clandestina, levantó "gran revuelo en la época por sus explícitas escenas sexuales entre hombres".

Aunque el texto esté originalmente escrito en inglés, el libretista Fabrizio Funari lo ha adaptado al polari, un cripto-lenguaje (mezcla de italiano, inglés y romaní, entre otros idiomas) prácticamente extinto y que emplearon algunos colectivos homosexuales en las grandes capitales inglesas, al menos desde mediados del siglo XIX, para comunicarse entre ellos con discreción.

Así, esta es la primera ópera de cámara escrita íntegramente en polari. The Sins of the Cities of the Plain es, según los propios impulsores de la iniciativa, una ópera de cámara que "busca sobrepasar todos los límites tradicionales del género por el tema que aborda, por el idioma en el que está escrito, por la elección de un cantante que no proviene del mundo lírico y por la experimentación con la música y el vídeo".

La obra, compuesta por Germán Alonso se ha desarrollado como una residencia artística en cuatro encuentros, que permiten la puesta en común de los puntos de vista creativos de compositor, libretista, músicos y director escénico. Las entradas ya están a la venta en la página web del Espacio Turina.