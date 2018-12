Espadas aboga por acercar y flexibilizar posturas en el metro para que los sevillanos "no paguen el conflicto"

Publicado 27/11/2018 12:54:50 CET

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha abogado por que la sociedad Metro de Sevilla y sus trabajadores acerquen posturas y tengan voluntad de acuerdo con el objetivo de que los ciudadanos "no paguen el conflicto", teniendo en cuenta que la plantilla ha convocado paros parciales cada jueves en demanda de una mejor cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada y de una mejorar las condiciones de los eventuales.

Espadas, que ha participado este martes en la entrega de los premios Creación Joven 2018, ha realizado un llamamiento al diálogo entre las partes y ha puesto en valor la importancia del transporte público para el funcionamiento de la ciudad.

Así, señala que la movilización "afecta y mucho" al día a día de los ciudadanos y asegura que "todos somos conscientes de que eso nos obliga a sentarnos, buscar soluciones e intentar flexibilizar posiciones, pero desde el respeto y al colaboración mutua".

"Los problemas no se enfrentan desde posiciones muy viscerales, desde puntos muy extremos, sino que hay que acercar posturas y tener voluntad de acuerdo y de no generar a los ciudadanos más problemas de los que sean estrictamente necesarios por una acción legítima reivindicativa que se lleve a cabo", añade, dejando claro que los ciudadanos no pueden ser "los que paguen situaciones de negociación o conflicto porque tienen derecho a que el servicio se preste con calidad y con normalidad".