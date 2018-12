Espadas: "Aprobemos el presupuesto 2019 con las modificaciones de los grupos porque quien gana o pierde es Sevilla"

Publicado 17/12/2018 14:27:53 CET

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha instado de nuevo a los grupos de la oposición a permitir que los presupuestos de 2019 salgan adelante, ya sea con su apoyo o con su abstención e incluyendo las "modificaciones o correcciones" que se planteen, todo ello con el objetivo de "resolver los problemas de los ciudadanos" y que no se prorroguen los presupuestos, lo que conllevaría "la pérdida de 80 millones de euros el año que viene y la reducción del techo de gasto para 2020".

"Dejemos al margen la confrontación y aprobemos el presupuesto con las correcciones o modificaciones que los grupos quieran poner, pero el que gana o pierde aquí es el ciudadano. No será una victoria de este equipo de gobierno del alcalde, sino una decisión que viene a solucionar problemas de la ciudad", ha dicho tras visitar este lunes el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Julio César', en Pino Montano.

En este sentido, indica que "parece que los otros grupos permanentemente ven algún elemento o razón para no apoyar el presupuesto", cuando él sólo ve razones para que haya nuevas cuentas. "Sería dar respuesta a las necesidades de la ciudad y debe estar al margen de otras estrategias o críticas legítimas que pueda hacer la oposición sobre el trabajo del gobierno", insiste.

Espadas señala que el gobierno no ha podido llegar a todas las cuestiones que se plantearon al inicio del mandato y "algunas se quedaron en el camino", pero deja claro que "la inmensa mayoría sí se está ejecutando". "Si no hay presupuesto 2019, no se pude ejecutar ninguna, por lo que, por puro sentido común, pido que dejen aprobarlo con apoyo o abstención, pero que permitan a Sevilla seguir la continuidad de este tipo de inversiones", agrega.