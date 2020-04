Espadas considera que la cifra de paro están "distorsionadas" por coronavirus porque "todo no es destrucción de empleo"

"Imagino que de la noche a la mañana no se recuperará la normalidad de cero a cien, pero creo que hay que hacerlo paso a paso"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado este jueves que los datos del paro están "distorsionados" por la situación "excepcional" que se vive como consecuencia del estado de alarma decretado para contener la propagación del coronavirus y entiende que las cifras no corresponden íntegras a una "destrucción de empleo".

"La foto ahora da una realidad distorsionada con respecto a lo que puede pasar el día después. Me niego a pensar que es un desempleo que vaya a permanecer igual cuando se recupere la normalidad y la apertura de establecimientos", afirma a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática, en la que ha lamentado que todos no se recuperarán. "Habrá una destrucción neta de empleo, pero no sabemos cuanta", advierte.

El regidor hispalense señala que la cifra de 10.000 desempleados genera "espasmo" e insta a ver lo que significan las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) en marcha.

"Las cifras reflejan una situación excepcional en marzo en España y en el mundo", insiste, planteando la necesidad de realizar planes de empleo "potentes" y medidas económicas "importantes". En su opinión, "es un nuevo escenario y una vez que termine el estado de alarma, se verá como se comporta en términos de empleo".

Preguntado por la duración del estado de alarma y el regreso a la normalidad, ha dejado claro que no cuenta con información para saber qué decidirá el Gobierno central, indicando que "serán los casos y las estadísticas diarias de contagios, fallecimientos y altas las que determinen si será necesario incorporar más días".

"Entonces, se verá cómo se recuperara la normalidad, algo que, a mi juicio, será de manera progresiva, como en China. Imagino que de la noche a la mañana no se recuperará de cero a cien, pero creo que hay que hacerlo paso a paso", concluye.