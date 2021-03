Espadas plantea que feriantes amplíen fechas en parque de Feria y actividades en San Miguel mientras Cs pide más ayudas

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha propuesto que los feriantes puedan ampliar las fechas de instalación del parque de atracciones que prevén desarrollar en el recinto de la Feria de Abril, tras la suspensión de esta y para paliar la situación del sector ante la pandemia, además de que puedan desarrollar otras actividades en septiembre, coincidiendo con San Miguel, "si les encaja en sus calendarios de ferias".

Tras ser cuestionado por este asunto en el Pleno municipal por el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, quien ha pedido más ayudas para el sector, Espadas ha dejado claro que si al final no pueden desarrollar ese parque previsto, "habría que ver otras medidas paliativas". "Mi preocupación está en que haya un control en el volumen de contagios para que se pueda hacer lo que estamos planificando y habrá que gestionar los flujos de personas como se hizo en Navidad para que sea seguro", señala, recordando que "no se han levantado las restricciones como nos gustaría porque hay que garantizar que no suban los contagios".

Al respecto, Pimentel pide al Ayuntamiento "fórmulas" para que los feriantes puedan afrontar los gastos de instalación de ese parque, tras indicar que tiene un presupuesto total de 600.000 euros y que muchos feriantes han tenido que recurrir al Consistorio, después de "dos temporadas sin recibir un sólo euro", para que les ayuden a sufragar alimentos o suministros básicos, por lo que no tendrían fondos suficientes para una inversión así.

"La suspensión de fiestas ha cercenado por completo el sector y la actividad en la Calle del Infierno de la Feria con ese parque de atracciones durante varias semana puede ser la alternativa para la reactivación de uno de los sectores más castigados, siempre que la evolución de la pandemia lo permitan", ha dicho Pimentel, que pide buscar una solución y que se estudien ayudas para el colectivo.

Tras ello, Espadas ha destacado las reuniones desarrolladas con el sector, la cesión gratuita de los 86.000 metros cuadrados del recinto ferial y la eliminación de tasas para reducir el coste del proyecto. "El Ayuntamiento entendió que la ayuda en especie sería lo más rápido", añade, mientras recuerda que está actuando, además, en la limpieza, seguridad y acondicionamiento del espacio.

De otro lado, los feriantes, "tal como dijeron desde el principio", asumen el coste energético. "Ahora se abordan las acometidas eléctricas, algo que es complejo. Se está trabajando contrarreloj con la Junta de Andalucía y Endesa para buscar una solución, que no es sencilla, y para que puedan tener una reducción de la factura", añade, tras lo que ha explicado que las ayudas directas municipales son complicadas para este sector dado que muchos no son residentes en la ciudad. Sin embargo, sí apunta a las ayudas de fondos del Estado o las de carácter autonómico, donde considera que la Junta debería readaptar los requisitos para porque "sólo han podido cumplirlos unos pocos".

VIOLENCIA DE GÉNERO Y POLÍTICAS SANITARIAS

De otro lado, el Pleno ha sido aprobada la moción de Cs por unanimidad para la adhesión al manifiesto 'Por una Hispa-Nice: ahora o nunca', para la creación por parte del Gobierno central de "una autoridad independiente de evaluación de prácticas y políticas sanitarias". Mediante esta propuesta, se plantea que el Ayuntamiento de Sevilla se adhiere al manifiesto "suscrito por más de 300 profesionales relacionados con la salud y la asistencia sanitaria" en este sentido, inste al Gobierno de España a crear esa autoridad independiente muestre su apoyo a la candidatura de la ciudad de Sevilla para albergar su sede.

Por último, ha sido rechazada la segunda de sus mociones, al contar sólo con el apoyo de PP, relativa a los fondos del Estado para la lucha contra la violencia de género, en la que se instaba a que el Ayuntamiento mostrara su "rotundo rechazo al recorte de casi 1,5 millones de euros realizado por el Gobierno central a las mujeres andaluzas y sus familias que sufren la violencia machista", que en el caso de Sevilla señala que se trata de "13.224 euros menos". También, se pide al Ayuntamiento de Sevilla que inste al Estado a la rectificación urgente de la política de reparto de fondos a los municipios para la lucha contra la violencia de género, "garantizando un reparto justo y equitativo entre todos los municipios de España".