Espadas pone a disposición de la Junta espacios y personal en Sevilla para aumentar el nivel de vacunación ante la Covid

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que la ciudad está "preparada" y puede poner diferentes espacios a disposición de la Junta de Andalucía, como autoridad sanitaria, así como coordinación de personal que ésta necesitase si "así se logra aumentar el nivel de vacunación" contra la Covid-19 en la ciudad.

Preguntado por este asunto en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Espadas recuerda que en la primera ola de la pandemia ya puso a disposición de la Junta de Andalucía el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) por si se necesitaba para el ingreso de enfermos e incide en que actualmente sigue contando con espacios que puede ofrecer si la Administración los necesita.

"Si la estrategia es tener distintas ubicaciones para vacunar pues, por ejemplo, tenemos instalaciones deportivas en todos los barrios, pero si se prefiere concentrar en lugares más amplios, también tenemos espacios para ello. No hay un problema de infraestructuras para hacerlo, sino que hay que ser coherente con lo que la autoridad sanitaria decida sobre si no es suficiente la capacidad de los centros sanitarios y los hospitales están en otras cosas" en el marco de la pandemia, ha dicho.

En este marco, insiste en la necesidad de aumentar la concienciación individual y "restringir" en mayor medida "acciones que podríamos no hacer", pidiendo de este modo "autolimitarse". "Entiendo el agotamiento y el cansancio de mucha gente que quiere recuperar su normalidad, pero se está pasando muy mal, los hospitales están muy saturados y hay que colaborar para que se reduzca", sentencia.

Espadas también ha hecho referencia a su ausencia del acto de apertura del Hospital Militar de Sevilla, tras ser preguntado por este asunto, dejando claro que "nadie" lo invitó a la inauguración. "No me llamó absolutamente nadie y me enteré por la prensa. No hubo invitación oficial, ni convocatoria, ni llamada por teléfono ni siquiera a nivel personal", agrega.