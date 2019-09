Espadas, tras "reconducir" la relación con Junta ante la listeria, plantea reforzar las ciudades en control alimentario

Publicado 06/09/2019 14:38:24 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha afirmado que en la reunión con los consejeros de Presidencia y Salud, Elías Bendodo y Jesús Aguirre, para abordar el brote de listeriosis se "volvieron a reconducir esas relaciones que no pueden sustentarse en este momento en la crítica de una administración" y, tras mostrarse partidario de reforzar los sistemas de alerta y vigilancia, ha considerado que el grupo de trabajo que abordaría las competencias en inspección relativa a seguridad alimentaria debería realizar un análisis "en positivo" para que las ciudades tengan "más capacidad y mayor nivel de coordinación para atender este tipo de situaciones".

"No era una competencia de la Junta que se haya delegado en los ayuntamientos, sino que viene de muy atrás y requiere de un análisis jurídico para otro tipo de planteamiento en el futuro que necesitaría el acuerdo entre las Administraciones y que requiere de un estudio pero en positivo", ha dicho Espadas en declaraciones a los medios durante la llegada del barco suizo Fleur de Passion al Muelle de las Delicias de Sevilla.

En este marco, Espadas ha defendido la coordinación realizada entre los técnicos de ambas Administraciones "desde el minuto uno", mostrando su reconocimiento a la labor técnica que realizan diariamente de forma conjunta y que "es lo más importante ahora".

El primer edil pone en valor la reunión desarrollada con la Junta, calificándola de "muy útil, necesaria y planteada desde la responsabilidad institucional". "Cuando se está hablando de una crisis de salud alimentaria, con fallecidos, estando aún en la investigación de lo sucedido, las Administraciones tienen que coordinarse, trabajar unidas y dar esa sensación y apariencia real a la opinión pública", sentencia.

Por ello, considera que "no es posible que del conflicto político o de las legítimas reclamaciones que se hagan sobre este asunto las instituciones nos despistemos y no nos dediquemos a lo importante, que es el brote y trabajar desde el punto de vista de la salud alimentaria".

En el encuentro, también se avanzaron en otros asuntos, según detalla Espadas, que menciona la comisión técnica que trabaja desde hace días con técnicos de las dos Administraciones para ordenar la documentación sobre este asunto y ponerla a disposición "de modo organizado", teniendo en cuenta el proceso de investigación abierto tanto por las Administraciones como por la Justicia. "Es importante descubrir dónde se produjo la contaminación y tener elementos de juicio suficiente para otra situación que pudiera producirse en el futuro aquí o en otro lugar", añade.

Además, indica que se ha abordado cuestiones de competencias y de refuerzos de alertas y vigilancia. "Todos tenemos la opinión de que es posible mejorar y garantizar una mejor coordinación, por lo que se creó un grupo de trabajo para ver la ejecución de las competencias en casos como éste", explica.

En su opinión, "cuando hay alguien que decide no hacer las cosas bien, ocultar información y no colaborar, como Magrudis, las Administraciones tenemos que revisar todo tipo de protocolos y de vigilancia al sector productivo para que no haya empresas o empresarios que decidan poner en riesgo la salud pública".

En ese sentido, ve posible revisar los protocolos y normativas "que no son de índole local o andaluza sino europea" y analizar las competencias de cada Administración "no porque queramos darnos lecciones unos y otros sino porque, fruto de unir esfuerzos o mejorar la coordinación, se tengan instrumentos más potentes en el futuro ante empresas como ésta".

En cualquier caso, el alcalde ha dejado claro que el responsable del brote y de "no haber hecho las cosas bien" es el empresario y aboga por reflexionar sobre intensificar los controles ante quien "decide incumplir sus responsabilidades asumidas legalmente".

"CADA UNO HA CUMPLIDO SUS OBLIGACIONES"

En la reunión, ambas partes realizaron un "relato cronológico" de lo ocurrido en el que queda claro, según subraya Espadas, que la coordinación entre los técnicos de ambas Administraciones fue "desde el minuto uno, estando en contacto permanente". Además, advierte de que una comisión técnica "va a aportar toda esa información de manera ordenada para que se pueda analizar a la luz y juicio de terceros".

"Cada uno ha cumplido sus obligaciones. La alerta sanitaria ahora es la clave y cualquier otra cuestión es secundaria. Es inasumible cualquier critica en este momento a una labor técnica que diariamente decimos que respaldamos", sentencia.

Por último, ha reiterado que los servicios jurídicos de los ayuntamientos que tienen cuerpos de inspección veterinaria y la Junta van a analizar el marco competencial pero "para ver cómo reforzar las capacidades frente a situaciones de este tipo, no porque haya un análisis en el que se prejuzgue que alguien no ha hecho las cosas bien, porque tenemos constatado que se ha trabajado de manera coordinada y técnicamente impecable". "Si hay más recursos, se podrán llegar a más objetivos", concluye.