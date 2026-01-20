Espartinas (Sevilla) registra 5.700 firmas para reclamar mejoras en el autobús: "Parecemos ciudadanos de tercera"

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, en atención a medios tras reclamar "mejorar" en el servicio de autobús. - AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio sevillano de Espartinas, Cristina Los Arcos, ha resaltado tras registrar este martes, 20 de enero, 5.700 firmas en las oficinas del Registro del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ubicadas en la Estación de Autobuses de Plaza de Armas, en aras de reclamar al Consorcio mejoras en el servicio de autobús, que su petición es "justa" dado que, tal y como ha añadido una vecina de la localidad, del hecho desprenden un sentimiento de ser "ciudadanos de tercera".

"Lo que pedimos es un servicio cabecera que vaya directamente desde Espartinas hasta Sevilla, sin pasar por otros municipios. También tenemos otras necesidades, como una línea que nos lleve a la estación de cercanías de Villanueva del Ariscal y a la estación de metro de Mairena, para que la población tenga acceso a otros transportes públicos", ha explicado la edil en una atención a medios de comunicación tras presentar la petición ante el Consorcio.

Los Arcos ha enumerado también otras demandas, como la ampliación de los horarios los fines de semana. "Tenemos muchos jóvenes que salen de ocio el fin de semana y no tienen autobuses para poder volver a casa por la noche. Tienen que cogerlos en otros municipios y luego los padres tienen que ir a recogerlos, o incluso vienen andando de noche, lo que supone un peligro", ha concretado.

Por su parte, Rosa, vecina de Espartinas, ha señalado que la falta de líneas propias obliga a los vecinos a depender de otros municipios, lo que dificulta asistir a citas médicas o llegar a tiempo a clases. "Mi hija coge el autobús a las 6,30 para entrar en clase en Sevilla a las 8,00 horas. No es justo, parecemos ciudadanos de tercera", ha destacado.

Los Arcos ha recordado que, pese según asegura haber mantenido diversas reuniones y haber remitido diversos escritos a la administración competente en sus seis años de mandato, las respuestas han sido siempre "negativas o insuficientes". Ahora, ha explicado, con la nueva concesión de la línea de autobús se abre una "ventana de oportunidad" para que se tengan en cuenta las necesidades de la ciudadanía. "Antes de hacer una concesión con las mismas condiciones que tenemos ahora, que no nos sirve, pedimos que incluyan estas nuevas demandas", ha añadido.

La alcaldesa ha subrayado que, aunque siempre han sido atendidos en las reuniones, las peticiones siguen sin respuesta. "Cada vez que hemos podido reunirnos nos han atendido perfectamente, pero no nos han dado solución a las necesidades", ha expresado.

Cabe enmarcar que, tal y como contaba a esta agencia hace unos días la edil, el servicio "se creó hace más de 20 años, cuando Espartinas tenía una población de 5.000 habitantes. Hoy, Espartinas ha crecido, tenemos más de 17.000 habitantes y tenemos previsión de seguir creciendo", por lo que, defiende, "muestra claras insuficiencias" para atender a la población actual.

Advertía de igual forma de la situación de los trabajadores o las personas mayores, que dependen de este transporte para poder acceder a sus citas médicas y lugares de empleo, al tiempo que señalaba el "hartazgo" de la población.