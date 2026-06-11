Especialistas alertan en Sevilla de que el diagnóstico precoz es clave ante nuevos casos anuales de cáncer de próstata

Archivo - El urólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa José Luis Marenco. - QUIRÓNSALUD - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa en Sevilla han realizado un llamamiento con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata este jueves, 11 de junio, a la concienciación en torno al cáncer de próstata, pues se prevé el diagnóstico de más de 32.000 nuevos casos anuales en el país.

Según ha concretado la entidad en una nota de prensa, estas son las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), que muestran además que Andalucía tiene una incidencia muy similar a la media nacional, que se sitúa en torno a los 140 casos por cada 100.000 habitantes.

Según destaca el urólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa José Luis Marenco, "la clave absoluta reside en el diagnóstico precoz", ya que "disponemos de herramientas muy eficaces para detectarlo en fases iniciales, cuando las tasas de curación son muy elevadas".

Por este motivo, el urólogo ha recomendado que los hombres comiencen sus controles urológicos periódicos a partir de los 45 años. Esta valoración es "sencilla" e incluye la historia clínica, el análisis de sangre del PSA y, cuando está indicado, pruebas de imagen. En aquellos pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata, especialmente si afecta a familiares de primer grado, es aconsejable adelantar estas revisiones.

Por otro lado, tal y como indica la doctora Ana Cáceres, radióloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, "antes muchas decisiones se basaban principalmente en el análisis de sangre del PSA y en la biopsia, si bien en la actualidad contamos con técnicas de imagen mucho más precisas, especialmente la resonancia magnética prostática", en relación con el campo diagnóstico.

Asimismo, destaca el valor del PET-PSMA, una tecnología altamente avanzada y específica. La doctora Cáceres aclara que "no se utiliza como técnica de detección inicial en la mayoría de los pacientes, sino en casos seleccionados".

El abordaje quirúrgico también ha experimentado una "revolución" en las últimas décadas, pasando de cirugías abiertas más agresivas a técnicas mínimamente invasivas. El doctor Fernando Candau, urólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, subraya la consolidación de la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica.

Finalmente, para pacientes muy seleccionados, cobra cada vez más interés el concepto de la terapia focal. Esta técnica consiste en tratar únicamente la zona de la próstata donde se localiza el tumor, preservando intacto el resto de la glándula. Aunque no sustituye a la cirugía radical en todos los casos, en tumores localizados de bajo o intermedio riesgo bien estudiados, ofrece un excelente control oncológico minimizando los efectos secundarios funcionales.

Además, el centro destaca que la radioterapia se posiciona actualmente como otra de las grandes armas terapéuticas con intención curativa. Tal y como apunta la jefa del Servicio de Radioterapia del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, la doctora Isabel Ramos, esta especialidad "se emplea como tratamiento curativo en cáncer de próstata localizado, como tratamiento de rescate en los casos de recurrencia local y, empleando técnicas de alta precisión como la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), como tratamiento de un número limitado de metástasis en pacientes con diseminación de la enfermedad a distancia", lo que se conoce como cáncer de próstata oligometastásico.