El espectáculo 'El Gran Final' llena de público el auditorio del Parque Centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'El Gran Final' ha llenado de público el auditorio del Parque Centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dentro de la programación prevista con motivo de la celebración del 20 aniversario del Museo.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, se ha tratado de un espectáculo centrado en el circo tradicional y en el que se homenajea el oficio del payaso a través del humor y de la expresión. Es una tragicomedia creada por la compañía Bucraá Circus que combina teatro gestual y clown contemporáneo.

Esta obra ha sido reconocida con premios como el Mejor Espectáculo de Panorama Circada 2019, el Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Payasos y recomendado por la Red Española de Teatros. A la representación asistieron el delegado de Cultura, Christopher Rivas, y la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

Por su parte, Rivas ha puesto de manifiesto que esta programación cultural en el Parque Centro, "ayuda a poner el foco en la institución cultural más importante de la ciudad como es el museo".