Espera, dolor y nervios en Sevilla-Santa Justa tras el accidente: "Voy a anular el billete porque no me fío"

Los servicios de emergencias llegan a la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Santa Justa de Sevilla ha vivido una jornada repleta de esperas tensas, tanto de viajeros que veían suspendidos sus trayectos a primera hora de la mañana, como de las familias que han acudido en busca de información sobre sus allegados que viajaban en uno de los dos trenes siniestrados en la localidad toledana de Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas.

La estación implementó controles de acceso en los accesos una vez salieron los dos últimos trenes con destino Málaga y Granada, momento en el que el interior quedó en silencio tras varias horas de reclamaciones y rodar de maletas frente a las oficinas de Iryio y Renfe.

Uno de los viajeros afectados por las cancelaciones discutía con la familia qué hacer para volver a Bilbao, una vez se canceló su enlace con Madrid. "O nos dejamos el dinero en un avión o nos dejamos dinero igualmente esperando en un hotel a que la cosa se solucione".

Asimismo, algunos de estos afectados ha elevado quejas por el encarecimiento de los coches de alquiler. "Me piden 380 euros, cuando otro día normal sale por mucho menos", ha criticado otro turista.

Seguidamente, comenzaron a llegar los primeros familiares y representantes políticos. Entre ellos, han estado en el punto de información habilitado el vicepresidente primero y consejero de Salud y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz y el alcade, José Luis Sanz, acompañado de los delegados municipales Juan Bueno, José Luis García e Ignacio Flores, además de cargos del PP como el vicesecretario de Economía, Juan Bravo y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez o el socialista y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

DOTACIÓN DE MEDIOS MUNICIPALES

Entre los correcalles de periodistas en busca de las primeras impresiones, las distintas administraciones han desplegado en la estación diferentes medios para ofrecer atención, asesoramiento y acompañamiento a todo aquel que lo ha necesitado. En el caso del Ayuntamiento, doce agentes de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), entre los que se encontraba un equipo de ocho psicólogos, que se han instalado en una carpa en el acceso a Santa Justa, así como, diez de Protección Civil, 25 serenos y agentes de Policía Local.

En este sentido, la coordinadora del servicio de serenos, Raquel Moreno, ha explicado que muchos de los compañeros "han acudido a pesar de haber terminado su turno a las 7,00 horas", para desarrollar labores de apoyo, en coordinación con Protección Civil y la Policía Local, y ofrecer "orientación, información y acompañamiento a los viajeros afectados por la interrupción del tráfico ferroviario a causa del accidente registrado en Toledo".

"La labor principal del equipo consiste en encauzar el flujo de pasajeros que se han visto obligados a descender de los convoyes sin conocer las alternativas de viaje", ha afirmado.

Según ha detallado, "hay muchos trenes que no han podido seguir a su destino" y los usuarios "se han tenido que bajar en Santa Justa sin saber muy bien cómo cambiar su billete o cómo dirigirse a su destino", por lo que los efectivos los derivan a los distintos mostradores e itinerarios habilitados dentro del recinto.

DUELO E INCREDULIDAD

A medida que se ha superado el medio día, a la vez que se iban actualizando los datos de fallecidos y heridos, algunos pasajeros incrédulos han llegado a la estación, para "comprobar si se había cancelado de verdad" e incluso alguno que sorprendido, se ha enterado de la noticia a través de los periodistas allí presentes.

El momento más tenso se ha vivido pasadas las 15,30 horas, cuando la tía del Guardia Civil fallecido anunciaba a la prensa la localización de su sobrino, minutos antes de que el silencio de la estación fuese interrumpido por un alarido de dolor, que ha adelantado a todos los presentes la triste noticia confirmada horas después.

En contexto, hasta el momento se han registrado al menos 68 muertos y 15 heridos muy graves tras el choque de estos dos trenes de alta velocidad en Toledo.

A su vez, el portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado "vayan a los centros de denuncia instalados" en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones "lo más pronto posible".

En Sevilla, a partir de las 16,00 horas de este miércoles, los familiares podrán acudir al punto habilitado en la Avenida de la Borbolla, donde se recogerán muestras para la identificación de víctimas. Estará habilitado hasta las 21,00 horas y el jueves y viernes en horario de 9,00 horas a 15,00 y de 16,00 a 21,00 horas.