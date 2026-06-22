Estabilizado el incendio forestal en el paraje Loma Alta de La Puebla (Sevilla)

Incendio forestal declarado en La Puebla (Sevilla) a domingo, 21 de junio. - PLAN INFOCA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado este lunes, 22 de junio, un incendio forestal en el paraje Loma Alta de La Puebla del Río (Sevilla) que fue declarado este domingo.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el incidente requería la intervención de un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

En contexto, hace unos minutos el Infoca daba de igual forma por estabilizado el Incendio declarado en Casabermeja (Málaga).