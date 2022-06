Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla) otorga el Premio Factoría Creativa de las Letras 2022 a Eslava Galán

LA RINCONADA (SEVILLA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estación de las Letras, la Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla), ha reconocido con el Premio Factoría Creativa de las Letras 2022 al escritor andaluz Juan Eslava Galán en un encuentro que ha estado conducido por el escritor y mentor literario, Fernando Iwasaki. Con este galardón, "pretendemos crear en La Rinconada un linaje donde hay, hasta la fecha, escritores como Rosa Montero, Eva Díaz Pérez, Eliacer Cansino, Mauricio Wiesenthal, Antonio Muñoz Molina, Irene Vallejo y Espido Freire", ha señalado el Consistorio.

La delegada de Cultura, Raquel Vega (PSOE), que ha hecho entrega del reconocimiento a Eslava Galán, ha subrayado en una nota remitida por el Consistorio este lunes que "desde el 21 de marzo, la Feria del Libro de La Rinconada ha acercado la cultura a todos los barrios" en una cita "diversa, plural, repleta de propuestas y muy volcada con la juventud". Así, para Vega, Estación de las Letras es un proyecto semilla, "una estación cultural de obligada referencia en la provincia, con una trayectoria que año a año suma foco y un trabajado reconocimiento desde un formato pionero en Andalucía".

De Eslava Galán ha destacado que es un escritor que defiende con su obra la necesidad de leer, de conocer la historia y de comprender. Medio siglo de escrituras y lecturas, tiempo en el que, como él mismo ha explicado, sigue sin saber cuál es su verdadera vocación: si la de lector, la de novelista o la de historiador. "Es uno de los autores españoles más prolíficos y con mayor prestigio tanto en el campo de la novela, como del ensayo. Ha publicado casi un centenar de títulos, entre los que hay divulgación histórica, ensayo, novela y un poemario", ha resaltado la delegada.

Al recoger el galardón, el escritor jienense ha explicado que "como he vivido en Sevilla, alguna vez he venido por este pueblo y lo he visto crecer. En la medida que vamos envejeciendo, vemos crecer pueblos y gentes y eso es el progreso de la historia que se ve en este pueblo y que hoy me acoge con tanto cariño y me ofrece este premio, la más alta remuneración a la que podemos aspirar".