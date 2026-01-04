La estación de metro Plaza de Cuba cerrará durante la Cabalgata de Sevilla y los autobuses de Tussam serán gratuitos

Archivo - Un autobús municipal en el centro de Sevilla, en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes discurrirá este año por la calle Esperanza de Triana debido a las obras en Pagés del Corro, lo que provocará una elevada concentración de personas en la avenida República Argentina y el cierre temporal, por seguridad, de la estación Plaza de Cuba del Metro de Sevilla.

De este modo, se procederá al cierre temporal de la estación durante el periodo de máxima concentración de personas en su entorno al paso de la Cabalgata por la avenida República Argentina. El cierre de Plaza de Cuba se informará a través de la megafonía y los teleindicadores de todas las estaciones.

Durante dicho intervalo, la estación permanecerá cerrada, sin entrada ni salida de viajeros, pero los trenes continuarán circulando por el tramo, sin efectuar parada en dicha estación.

Al respecto, Metro de Sevilla recomienda a los usuarios del servicio planificar sus desplazamientos con antelación y, durante el horario afectado, hacer uso de estaciones alternativas a Plaza de Cuba como, por ejemplo, Parque de los Príncipes que se encuentra a tan solo 500 metros.

REFUERZO DE LÍNEAS DE TUSSAM

Los autobuses de Tussam serán gratuitos la tarde-noche del 5 de enero para la Cabalgata de Reyes Magos, por lo que no tendrá coste alguno desde las 15,00 horas del lunes para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones.

El servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo, fundamentalmente en horario de tarde, lo que en determinadas líneas supone un incremento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable.

Estos refuerzos se destinarán preferentemente a las líneas radiales, que en muchos casos llegarán a duplicar su nivel de oferta habitual. Así las líneas de mayor demanda como la 12, 13, 27 o 32 dispondrán, en horario de tarde, de entre 17 y 22 autobuses con frecuencias de paso aproximada de cinco minutos.

El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 se reforzarán hasta mantener frecuencias de paso de entre 6 y 12 minutos.