El estadio de La Cartuja acogerá la final de la Copa del Rey hasta 2028

Archivo - Detalle del Estadio de la Cartuja tras la finalización de las obras. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá la final de la Copa del Rey los próximos tres años. Es decir, hasta el año 2028. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en una comparecencia a la que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras la Junta Directiva del organismo.

De esta forma, el estadio acogerá la final en once ocasión en que el recinto albergue esta cita deportiva y desde el año 2021 es la sede de manera ininterrumpida. La primera en 1999 con un Atlético de Madrid-Valencia, que se llevaron los valencianos. Después celebró la final de 2001 y no fue hasta 2021 cuando volvió a acoger la cita deportiva. Desde ese año, ha estado albergando todas las finales.

En 2022, acogió la final que finalmente ganó el Real Betis contra el Valencia. Desde esta temporada, el estadio de la Cartuja es la sede de los partidos de los verdiblancos por reformas en el Benito Villamarín.

Precisamente, la Cartuja acoge este martes el partido de clasificación para el Mundial de 2026 entre la selección absoluta masculina española contra la selección turca. Actualmente, el estadio cuenta con 70.000 espectadores tras las obras de ampliación, que aún continúan.

La Junta de Andalucía anunciaba esta semana unas nuevas actuaciones en el interior y exterior del recinto que contarán con un presupuesto superior a los 9,5 millones de euros.

Las nuevas obras empezarán en el primer trimestre de 2026 en la zona sur y oeste del recinto sobre viario, accesos, iluminación y arboleda, por un importe de 3,5 millones de euros. Y también en su interior, en baños, bares, ascensores, por un importe de 5 millones de euros, a los que se sumará una inversión adicional de un millón de euros para "mejorar el sistema de iluminación".