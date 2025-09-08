Estepa (Sevilla) arranca una nueva campaña del mantecado con la previsión de afianzar los 15 millones de kilos

Imagen de recurso de un estuche de mantecados con el sello del Consejo Regulador de las IGP Mantecados y Polvorones de Estepa. - CONSEJO REGULADOR DE ESTEPA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las IGP Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa ha anunciado el inicio de la nueva campaña de producción en las 18 fábricas amparadas bajo su sello de calidad con el reto de afianzar los 15 millones de kilos en lo que a producción se refiere. Con ello, la ciudad se prepara, un año más, para convertirse en el "corazón" de la Navidad.

Con este arranque, Estepa renueva su papel como "la gran despensa dulce de la Navidad", manteniendo vivo un legado de más de cinco siglos de historia y llevando a todos los hogares productos únicos, "elaborados con mimo, tradición y bajo la garantía del doble sello de calidad europeo que distingue a los auténticos mantecados y polvorones de Estepa", informa en una nota de prensa.

La campaña 2025 se presenta marcada por factores externos, como el incremento de materias primas esenciales --almendra y chocolate, principalmente-- y la subida en los salarios recogida por convenio. A esto se suma la dificultad que, al igual que otros sectores, experimenta la industria en la búsqueda de mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de campaña.

Aun así, desde el Consejo Regulador se quiere subrayar el esfuerzo constante de nuestras empresas para que estos incrementos repercutan lo mínimo posible en el consumidor. La subida media prevista será de entre un 5 y un 7%, según la variedad, situándose muy por debajo de la que experimentarán otros dulces navideños.

"Esto refleja, un año más, el compromiso de nuestras fábricas --que no son grandes multinacionales, sino empresas familiares y locales-- con ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado". En este sentido, el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha señalado, que el compromiso "es que las familias puedan seguir disfrutando de los auténticos mantecados y polvorones de Estepa, con la mejor calidad y al mejor precio posible".

"Son parte de nuestra identidad, y queremos que sigan estando presentes en todas las mesas navideñas". Además, Fernández ha querido destacar "la importancia de seguir contando con el apoyo institucional, tanto por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, como especialmente de la Diputación", destaca el presidente del Consejo Regulador.

En estos últimos años, "gracias al compromiso" de su presidente, Javier Fernández, hemos podido llevar a cabo "proyectos fundamentales" para la promoción y consolidación de nuestro sector. Con todo ello, Estepa afronta un nuevo inicio de campaña "con la ilusión de mantener vivo el legado que ha convertido a la localidad en referente indiscutible de la Navidad en España".