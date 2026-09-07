Estepa (Sevilla) arranca una nueva campaña del mantecado con la previsión de superar los 15 millones de kilos

Labores de producción de mantecados y polvorones de Estepa (Sevilla). - CONSEJO REGULADOR DE ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Estepa vuelve a poner en marcha sus hornos con la llegada de septiembre y comienza una nueva campaña de fabricación de mantecados y polvorones de Estepa, una actividad estrechamente vinculada a la identidad, tradición y economía de la localidad hispalense.

Según ha concretado el Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa en una nota, las 18 empresas amparadas al Consejo Regulador de las IGP 'Mantecados de Estepa' y 'Polvorones de Estepa' afrontan una nueva campaña en la que se prevé superar los quince millones de kilos producidos el pasado año. Los productos de Estepa, respaldados por las dos marcas de calidad --Consejo Regulador e Indicación Geográfica Protegida (IGP)--, continúan llevando su historia y su calidad a los cinco continentes.

En concreto, el sector genera alrededor de 2.200 puestos de trabajo directos, de los que aproximadamente el 85 por ciento están ocupados por mujeres, reflejando el "importante papel de las profesionales que forman parte de las plantillas y que hacen posible, campaña tras campaña, mantener vivo este saber hacer".

La campaña llega marcada por la evolución de los costes y una actualización de precios en consonancia con el IPC y el incremento de los costes de materias primas y otros productos alimentarios. Desde el Consejo Regulador han precisado que se trata de un sector formado por empresas familiares que realizan cada año "un esfuerzo para asumir parte de estos incrementos y repercutir lo mínimo posible al consumidor".

"Los Mantecados y Polvorones de Estepa siguen siendo los dulces navideños con la mejor relación calidad-precio del mercado, por lo que se prevé una buena campaña. Somos un sector formado por empresas familiares que, año tras año, hace un esfuerzo importante para que las subidas de costes repercutan lo mínimo posible en el consumidor", ha señalado el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández.

Otro de los retos que afronta el sector es la falta de mano de obra, especialmente durante los meses de campaña. La marcada estacionalidad de la actividad dificulta la incorporación de trabajadores, aunque algunas empresas han diversificado su producción durante el resto del año. Desde el Consejo Regulador se ha puesto en valor la profesionalidad de las plantillas que hacen posible mantener los niveles de producción y calidad.

De este modo, el Consejo Regulador continúa apostando por la promoción y difusión de los Mantecados y Polvorones de Estepa, con el respaldo de instituciones como la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Además, el producto se ha convertido en un importante reclamo turístico. Las empresas del sector llevan años impulsando el turismo industrial, abriendo sus puertas para mostrar sus instalaciones y procesos de elaboración. A ello se suma el servicio de autobús urbano puesto en marcha por el Ayuntamiento de Estepa el pasado mes de julio, que facilita los desplazamientos de visitantes por la localidad.

Con el inicio de la campaña, Estepa vuelve a prepararse para la Navidad. Sus Mantecados y Polvorones llegarán una vez más a hogares de toda España y a los cinco continentes, llevando consigo el nombre de una localidad "que ha convertido la tradición, la calidad y la profesionalidad en una auténtica seña de identidad".