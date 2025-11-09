Estepa (Sevilla) pone en valor su producto local en un nuevo festival que unirá gastronomía, cultura y música

Archivo - Mantecados de Estepa en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

ESTEPA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Parque Municipal Príncipe de Asturias de Estepa (Sevilla) acogerá los días 14, 15 y 16 de noviembre el primer Festival Gastronómico y Cultural de la localidad, un evento que reunirá a empresas locales del sector alimentario y cultural con degustaciones, talleres para todos los públicos y actuaciones musicales en directo.

Según una nota emitida por el Festival, durante tres jornadas, los visitantes podrán participar en catas de aceite, miel, vino o café, asistir a rutas guiadas, talleres infantiles y 'show cookings', y descubrir la diversidad y calidad de los productos estepeños en un ambiente abierto y familiar.

La iniciativa nace con el objetivo de poner en valor el tejido empresarial de Estepa, dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario y fomentar el consumo de proximidad. Las firmas locales serán las auténticas protagonistas del evento, compartiendo escenario para mostrar y maridar sus productos, desde cafés y panes artesanos hasta aceites, vinos, dulces o cócteles.

De esta forma, los empresarios y organizadores locales buscan acercar la gastronomía y la creatividad estepeña tanto a los vecinos como a los visitantes, reforzando la oferta turística y cultural del municipio.

UNA PROGRAMACIÓN CON MÚSICA Y SABOR

El viernes 14 de noviembre se celebrará la inauguración oficial del festival en el Parque Municipal Príncipe de Asturias. La jornada incluirá degustaciones de café a cargo de 'Purista Coffee Roasters', talleres infantiles de fabricación de cajas nido, presentaciones de empresas locales y rutas guiadas por los árboles singulares del parque. La música llegará con los conciertos de Pérez y Aroso y Black Car Bone, que interpretarán versiones de pop, blues y rock clásico.

El sábado 15 de noviembre el programa ofrecerá actividades desde la mañana con un concurso de escritura creativa, una degustación de aceites y panes artesanos de la Denominación de Origen Estepa y Panadería Los Manolos, así como una gymkana familiar titulada 'Exploradores de la tradición estepeña'. Por la tarde, se celebrarán nuevas degustaciones de vinos, helados salados y mieles locales.

El domingo 16 de noviembre el festival cerrará su primera edición con más actividades para todos los públicos, entre ellas una nueva gymkana, una degustación de miel y un show cooking a cargo de 'Bon Appétit!'. La tarde incluirá talleres infantiles de manualidades y experiencias gastronómicas de Purista Coffee Roasters, Pastelería Virgen de los Remedios y Arttisana Cocktails Bar, antes del acto de clausura previsto a las 19,00 horas.

Durante todo el fin de semana, los asistentes también podrán participar en las rutas 'Saboreando' y 'De Estepa al Cielo', organizadas por Heart of Andalusia, que ofrecerán recorridos turísticos por la localidad en horario de mañana y tarde.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Estepa y las empresas locales del sector alimentario buscan poner en valor el producto de proximidad, visibilizar el tejido empresarial y fomentar el consumo local, acercando la oferta gastronómica y cultural tanto a los vecinos como a los visitantes.