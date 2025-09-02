Estepa (Sevilla) recupera el suministro "continuo" de agua tras un año de cortes nocturnos gracias a un nuevo pozo

ESTEPA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Estepa ha recuperado el suministro de agua "continuo", las 24 horas del día, después de casi un año de restricciones nocturnas gracias a la puesta en funcionamiento de un nuevo pozo ubicado en el paraje El Cuerno.

Según ha informado el Consistorio a Europa Press, los cortes se iniciaron en 2023, cuando el pozo principal que abastecía a la ciudad, situado en la Fuente de Santiago, sufrió una "bajada alarmante de nivel" que hizo que el Ayuntamiento tuviese que adoptar medidas.

El Gobierno municipal ha atribuido este descenso a la "falta de lluvias" y al "incremento del consumo", que hicieron necesaria la aplicación de "medidas de emergencia". "Al vivir de un acuífero y reducirse la lluvia y que haya un mayor consumo, ese acuífero se vino abajo", ha apostillado.

La situación se agravó cuando las bombas de impulsión empezaron a fallar, lo que "activó las alarmas" y "obligó" a buscar una solución "urgente".

Ante la tesitura, el Gobierno local creó un gabinete de crisis junto a técnicos de la Diputación de Sevilla y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Tras varios estudios, coincidieron en que la salida pasaba por un nuevo sondeo a mayor profundidad que garantizara el suministro.

Tras meses de estudios, en marzo comenzaron las obras en El Cuerno, donde se localizó agua a unos 300 metros de profundidad el pasado 11 de junio. Una vez completados los trabajos de perforación, afianzamiento y tuberías, el pozo ha entrado en funcionamiento y ha demostrado un caudal estable suficiente para cubrir las necesidades de la población.

El Ayuntamiento ha asegurado que el nuevo pozo "ya está en funcionamiento" y, como consecuencia, se han suprimido los cortes nocturnos, por lo que ha insistido en que el suministro es "las 24 horas".

El Gobierno local ha insistido en que las medidas adoptadas, los cortes nocturnos y la perforación del nuevo pozo, han "dado resultado" y ha destacado la actual satisfacción vecinal. "El hecho de que tengamos un nuevo pozo, además con el agua de la calidad de aquí, de nuestro acuífero, pues la verdad es que los vecinos están bastante contentos", ha apuntado.

El Consistorio ha agradecido la implicación de la Diputación Provincial, así como el trabajo de los técnicos municipales, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de las empresas locales que han colaborado en el proceso.

Pese a la mejora, el Ayuntamiento ha advertido de que la sequía sigue siendo un "problema grave", a lo que ha añadido que "el agua es un recurso limitado y entre todos debemos cuidarlo", ha remarcado, al tiempo que hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener un consumo responsable.