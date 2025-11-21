Estudiantes del IES Cristóbal de Monroy de Alcalá (Sevill) visitan la fábrica de Cementos Portland

Un grupo de estudiantes del IES Cristóbal de Monroy visitan la fábrica de Cementos Portland. - PORTLAND VALDERRIVAS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) han recibido esta semana a un grupo de estudiantes y docentes del IES Cristóbal de Monroy de esta localidad, que han realizado una visita educativa centrada en el medio ambiente y la sostenibilidad.

La jornada forma parte del programa de educación ambiental 'Desarrollo Sostenible, ¿Responsabilidad de todas las personas?', que Flacema lleva a cabo desde hace más de 15 años para acercar al alumnado de los centros educativos próximos a las fábricas de cemento de Andalucía la realidad de este sector industrial, así como las mejoras realizadas para avanzar en sostenibilidad, informa la empresa en un comunicado.

Durante la visita, el grupo, formado por unos 40 estudiantes, tuvo la oportunidad de recorrer las principales instalaciones de la fábrica y conocer en profundidad los distintos procesos que intervienen en la producción del cemento, desde la extracción de las materias primas hasta la expedición del producto final.

La visita estuvo guiada por Ismael Jaramillo, responsable de servicios generales de la planta, quien explicó las iniciativas que se están realizando para reducir la huella ambiental de la fábrica, como la optimización de recursos, la mejora de la eficiencia energética o la gestión responsable de residuos.

Posteriormente, Francisco Cueto, responsable de Sostenibilidad de Flacema, impartió una charla centrada en los retos que enfrenta el sector cementero en el contexto actual de transición ecológica, especialmente la descarbonización del proceso productivo.

La jornada incluyó un desayuno ecológico y actividades prácticas organizadas por los monitores de educación ambiental de la cooperativa andaluza Ecomimesis, como talleres dedicados a fomentar la economía circular y a concienciar sobre el cambio climático a través de acciones aplicables en la vida diaria del alumnado.