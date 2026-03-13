Los estudiantes Raúl Hortigosa y María Domínguez, ganadores de la 'Vuelta al Rectorado' de la Universidad de Sevilla

Un momento de la carrera deportiva consistente en dar una vuelta al Rectorado. - US

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (Sadus) ha organizado, un año más, la tradicional 'Vuelta al Rectorado', una carrera que celebra ya su edición número 21, en la que miembros de la comunidad universitaria compiten recorriendo el perímetro del edificio más emblemático de la US.

En la categoría de estudiantes, los campeones han sido Raúl Hortigosa y María Domínguez, ambos del Grado en Educación Primaria. Raúl ha logrado dar la vuelta a la antigua Fábrica de Tabacos en tan solo 1 minuto y 42 segundos, mientras que María ha obtenido la mejor marca femenina, con 1 minuto y 55 segundos, informa la US en un comunicado.

En la categoría del Personal Docente e Investigador y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, el profesor Gonzalo Miranda ha sido el corredor con mejor tiempo, con 2 minutos y 4 segundos.

Esta carrera de 670 metros busca fomentar la salud y la práctica de deporte activo en la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla.