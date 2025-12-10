Un estudio de la Universidad de Sevilla reinterpreta un problema de 100 años sobre la entropía del universo

Estudio de la Universidad de Sevilla. - US

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El profesor José María Martín Olalla, del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla (US), ha publicado un nuevo trabajo acerca de la vinculación directa entre la anulación de los calores específicos en el cero absoluto y el segundo principio de la termodinámica.

Este estudio, que ha sido publicado en Physica Scripta, reinterpreta un problema de 100 años y completa las consecuencias del principio de aumento de la entropía del universo, según una nota de la Universidad.

El nuevo trabajo sucede a otro publicado en la revista European Physical Journal Plus en junio del 2025, donde el profesor Martín Olalla vinculaba el teorema de Nernst con el segundo principio de la termodinámica, "corrigiendo una idea original de Einstein". Con estos dos trabajos, los dos grandes principios de la termodinámica, conservación de la energía y aumento de la entropía, "bastarían para explicar las propiedades macroscópicas de la materia en todo el espectro de temperaturas incluido, ahora, el cero absoluto, siendo innecesario un tercer principio independiente".

El calor específico es la resistencia que presenta un objeto a cambiar de temperatura. La Univesidad ha indicado que la anulación de esta propiedad en el cero absoluto "supuso una conmoción para la comunidad científica a principios del siglo XX, puesto que entonces no había explicación dentro de la física clásica, donde un cambio de temperatura se asocia siempre a un intercambio energético". "La anulación de los calores específicos implica que en el cero absoluto el cambio de temperatura no necesita de intercambio energético", ha señalado.

En 1907, Einstein usó la física cuántica para explicar por primera vez el fenómeno, que quedó desvinculado del segundo principio de la termodinámica y pasó a constituir, junto con el teorema de Nernst, el tercer principio de la termodinámica.

Por su parte, el estudio del profesor Martín Olalla asocia la anulación de los calores específicos en el cero absoluto con una consecuencia del segundo principio de la termodinámica: la estabilidad del equilibrio, que es la propiedad de los estados de equilibrio para persistir indefinidamente hasta que una acción externa lo perturba. De esta forma, la anulación de los calores específicos tendría una explicación termodinámica "clásica", sin necesidad de llegar a conocer si el sistema es o no cuántico.

En el trabajo presentado, Martín Olalla analiza la condición general de estabilidad térmica, que obliga a que los calores específicos sean positivos a temperaturas distintas de cero, para mostrar que esta misma condición obliga a que en el cero absoluto los calores específicos se anulen al menos tan rápidamente como se anula la temperatura.

"La interpretación microscópica de la anulación de los calores específicos alude a la naturaleza cuántica de la materia, pero el trabajo muestra que, con carácter general, la naturaleza evita situaciones que conducirían a un estado inestable en el cero absoluto" ha indicado el profesor. "La materia se comporta cerca del cero absoluto tal y como predice la estabilidad térmica. No es necesario que un nuevo principio codifique un comportamiento regular y predecible", ha concluido.