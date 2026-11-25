Foto de familia del grupo de investigadores liderados por el catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide José Antonio Sánchez - UPO

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación liderado por el catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) José Antonio Sánchez Alcázar ha formulado una hipótesis que podría cambiar la forma en que se entiende el deterioro celular asociado al envejecimiento y a numerosas enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales.

La investigación de este grupo del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) --centro mixto del CSIC, la UPO y la Junta de Andalucía-- se ha publicado en la revista npj Aging, del grupo editorial Nature, y se complementa con una revisión en profundidad publicada en la revista Antioxidants, informa la UPO en una nota de prensa.

En su trabajo, el equipo de investigación propone que las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de producir la energía necesaria para el funcionamiento de las células, disponen de un mecanismo adicional de control de calidad que entra en funcionamiento cuando los sistemas habituales de reparación dejan de ser eficaces.

La hipótesis plantea que, ante situaciones de estrés oxidativo intenso y daño mitocondrial persistente, estos orgánulos serían capaces de aislar y compactar en su interior los componentes deteriorados, formando agregados densos que podrían representar un paso previo en la formación de lipofuscina, un pigmento considerado desde hace décadas uno de los principales marcadores del envejecimiento celular.

Hasta ahora, la lipofuscina se ha relacionado principalmente con procesos que ocurren en los lisosomas, los orgánulos encargados de destruir los materiales que la célula ya no necesita. Sin embargo, este nuevo modelo propone que parte de su origen podría encontrarse directamente en el interior de las mitocondrias, lo que abre una perspectiva distinta para comprender cómo las células responden al daño oxidativo crónico, señala el estudio.

La propuesta se basa en años de investigación del grupo con fibroblastos procedentes de pacientes con enfermedades mitocondriales y trastornos neurodegenerativos raros caracterizados por alteraciones del metabolismo del hierro, estrés oxidativo y acumulación de lipofuscina. Mediante microscopía electrónica de transmisión, en colaboración con el grupo del profesor José Manuel García-Verdugo y la investigadora Susana González-Granero, de la Universidad de Valencia, el equipo observó repetidamente la presencia de agregados intramitocondriales con características compatibles con este nuevo mecanismo de control de calidad.

Además de ofrecer una explicación alternativa sobre el origen de la lipofuscina, el estudio integra este fenómeno con los mecanismos ya conocidos de mantenimiento mitocondrial, como la mitofagia, la dinámica mitocondrial o la respuesta a proteínas mal plegadas, y propone que la formación de estos agregados actuaría como un último recurso cuando todas las vías convencionales se ven desbordadas.

Aunque los autores subrayan que serán necesarios más estudios para confirmar la composición molecular exacta de estos agregados y validar experimentalmente el modelo propuesto, consideran que esta línea de investigación puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a enfermedades mitocondriales, neurodegenerativas y procesos asociados al envejecimiento.

Asimismo, el trabajo pone de relieve el valor de las enfermedades raras como modelos biológicos para comprender mecanismos fundamentales del funcionamiento celular que también intervienen en patologías mucho más frecuentes, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de pérdida de visión irreversible en personas mayores.

Esta investigación supone un paso más en la comprensión de cómo las células intentan preservar su funcionamiento frente al daño oxidativo crónico y plantea nuevas preguntas sobre la relación entre las mitocondrias, el envejecimiento celular y la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

El proyecto ha sido posible gracias a las ayudas del Instituto de Salud Carlos III, la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y asociaciones de pacientes con enfermedades mitocondriales y neurodegenerativas.