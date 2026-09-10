Un estudio de la UPO de Sevilla revela que muchas erratas en diccionarios responden a problemas estructurales

El profesor de la UPO Santiago Rodríguez Rubio, responsable del estudio - UPO

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las erratas que aparecen en diccionarios y otros recursos lingüísticos no siempre son "simples descuidos aislados". Su repetición puede revelar problemas estructurales relacionados con los procesos de elaboración, revisión y actualización de los textos. Esta cuestión centra una de las líneas de investigación más amplias desarrolladas sobre el fenómeno de la errata y otras anomalías formales en el ámbito lexicográfico, impulsada durante los últimos ocho años por Santiago Rodríguez-Rubio Mediavilla, profesor del Área de Filología inglesa de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

La investigación reúne doce contribuciones académicas, en varias de las cuales ha participado como coautora Nuria Fernández-Quesada, también profesora de la UPO. El estudio aborda el fenómeno desde diferentes perspectivas, incorporando aportaciones procedentes, fundamentalmente, del procesamiento del lenguaje natural y la psicolingüística, junto con consideraciones sobre los procesos de producción editorial y planteamientos economicistas que han contribuido a reducir el papel humano en la revisión textual, informa en una nota de prensa.

"Mi investigación rebate que las erratas y otros defectos formales sean menudencias, porque no se basa en fallos aislados, sino en sistemas de fallos vinculados al diseño y al proceso de producción de los diccionarios", explica Rodríguez-Rubio, quien ha estudiado estas anomalías en diccionarios especializados bilingües en papel, entre ellos la serie lexicográfica de Alicante, que constituyó la base de su tesis doctoral y de algunos de sus principales artículos posteriores, así como en recursos digitales y herramientas de traducción automática.

Uno de los mecanismos analizados es el denominado "efecto bañera", relacionado con la tendencia a recordar mejor el principio y el final de las palabras que su parte central. Este fenómeno puede contribuir a que determinadas erratas pasen inadvertidas durante el proceso de revisión.

Así, una palabra puede confundirse con otra que comienza y termina de forma semejante. La investigación recoge ejemplos como gastronomy por gastrostomy o sometimos por sometimes. En otros casos, la intervención del corrector automático del procesador de textos puede provocar "sustituciones inesperadas".

Los trabajos también analizan cómo responden las herramientas Google Translate y DeepL ante palabras mal escritas. Los resultados muestran que, en determinados casos, estos sistemas reproducen directamente la palabra incorrecta en lugar de detectarla o corregirla.

Su funcionamiento, sin embargo, mejora cuando la errata aparece integrada en una frase y no de forma aislada. Otro de los trabajos recientes de esta línea de investigación se centra en el Cambridge Dictionary Online, donde Rodríguez-Rubio ha identificado patrones de anomalías formales, lo que apunta a fallos de carácter sistemático y no meramente ocasional.

El estudio aborda asimismo las perturbaciones que puede ocasionar la presencia de anuncios publicitarios durante la consulta del recurso. Estos resultados adquieren especial relevancia en un contexto en el que cada vez más tareas de corrección, edición y traducción se apoyan en herramientas automáticas, que permiten reducir de manera considerable los costes de producción.

"A pesar de que la tecnología de revisión ha mejorado enormemente, sigue dejando ángulos muertos; por tanto, la revisión humana sigue siendo fundamental", afirma el investigador.