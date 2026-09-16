Estudio de la US: Los vecinos se identifican con sus barrios, pero comparten un fuerte vínculo con Sevilla

Archivo - Transeúntes cruzan el Puente de Triana. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han analizado cómo se sienten los vecinos de distintos barrios de la ciudad respecto a su vecindario y a Sevilla en su conjunto y tras haber realizado el estudio, con una muestra de 430 residentes, ha puesto de manifiesto importantes diferencias entre barrios céntricos y periféricos en la percepción de la vida comunitaria y la calidad del entorno residencial.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la investigación, desarrollada por el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades (LRPC), comparó cinco barrios para conocer el grado de identificación de los residentes con su barrio y con la ciudad de Sevilla. En concreto, han trabajado en El Arenal, Santa Cruz, Triana, Los Remedios y Polígono Norte.

Los resultados han mostrado que los vecinos de Triana y Los Remedios son quienes expresan un mayor sentimiento de pertenencia a su barrio, mientras que en Santa Cruz y, especialmente, en el Polígono Norte, dicho vínculo resulta más débil.

Además, los habitantes del barrio periférico perciben una mayor presencia de problemas sociales y urbanos, entre los que destacan suciedad, ruido, comportamientos incívicos, conflictos en el espacio público y delincuencia.

El estudio identifica también una clara desigualdad en la calidad de vida residencial percibida entre las distintas zonas analizadas. En el caso del Polígono Norte, los residentes manifiestan una mayor sensación de desconexión respecto al resto de la ciudad, lo que refleja las dificultades de integración que pueden experimentar algunos barrios periféricos.

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A SEVILLA

Sin embargo, la investigación ha aportado que el sentimiento de pertenencia a Sevilla es elevado en todos los barrios estudiados, a pesar de las diferencias existentes a nivel local, o en distritos específicos, los participantes han mostrado una "fuerte identificación con la ciudad", independientemente de su lugar de residencia.

Para profundizar en estas dinámicas, el equipo investigador ha utilizado técnicas de análisis de redes personales, que permiten estudiar las relaciones sociales de los residentes. Los resultados han indicado que las personas que viven en barrios de vivienda social tienden a contar con redes más fragmentadas --es decir, menos cohesivas-- y menos conectadas con otras áreas de la ciudad.

En este sentido, el catedrático de Psicología Social de la US y autor principal del estudio, Isidro Maya, ha explicado que los resultados "ponen de manifiesto la necesidad de evitar el aislamiento social de los barrios más vulnerables y promover iniciativas que fortalezcan su conexión con el conjunto de la ciudad".

En contexto, la investigación ha sido publicada en la revista internacional Social Networks y ha contribuido a comprender cómo los vínculos comunitarios y las relaciones sociales influyen en la cohesión urbana y en la integración de los distintos barrios de Sevilla.

Este estudio ha formado parte del proyecto 'Múltiples sentidos de comunidad en barrios colindantes: un enfoque basado en el análisis de redes personales' (PID2021-126230OB-I00), que ha examinado el sentido de pertenencia en nueve barrios de Sevilla mediante una encuesta realizada a 655 residentes. Además de los cinco barrios antes mencionados, se han analizado también los casos de Los Pajaritos, Amate, Ciudad Jardín y Nervión.

Los resultados del proyecto han mostrado que las puntuaciones más bajas en sentido de comunidad se registran en barrios con una mayor concentración de familias de bajos ingresos y situados en áreas comparativamente periféricas, como Los Pajaritos y Polígono Norte. No obstante, también llama la atención la posición intermedia que ocupan algunos barrios del centro histórico sometidos a una mayor presión turística, como Santa Cruz y El Arenal.

En conjunto, los hallazgos ponen de manifiesto que tanto las condiciones socioeconómicas como las transformaciones urbanas asociadas al turismo "pueden influir" en la relación que los residentes mantienen con su entorno más cercano.