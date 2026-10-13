La ETSII acoge la VI Jornada Sectorial sobre Seguridad Integral y Soberanía Digital

Archivo - Ilustración de ciberseguridad. - FREEPIK. - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) de la Universidad de Sevilla será la sede, este próximo miércoles 14 de octubre de 9,30 a 14,00 horas, de la VI Jornada Sectorial 'Seguridad Integral y Soberanía Digital', organizada por la Cátedra Minsait-Indra Sociedad Digital; y en la que se espera una notable asistencia, con más de 500 inscritos entre estudiantes y profesionales.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, este encuentro se ha configurado como un hito de "especial relevancia académica y tecnológica", al celebrarse en el marco y como preludio de la puesta en marcha de la nueva titulación de Grado en Ingeniería Informática - Ciberseguridad en la Universidad de Sevilla, que sumará al nuevo Grado en Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial que se encuentra ya en su segundo año.

Asimismo, la cita volverá a poner de manifiesto el "valor fundamental" de la colaboración universidad-empresa, a través de la alianza entre la US e Indra (Minsait), la jornada servirá de puente para conectar la investigación universitaria de excelencia con la experiencia de negocio, la protección industrial y las necesidades de las administraciones públicas.

De esta manera, en un contexto global marcado por la "incertidumbre y la creciente dependencia tecnológica", la jornada profundizará en por qué la seguridad integral y la soberanía digital se han transformado en pilares estratégicos e irrenunciables para garantizar la resiliencia operativa y el control de infraestructuras críticas, datos y procesos.

El programa comenzará a las 9,30 horas con el acto de apertura, en el que intervendrán el vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la US, Ángel Luis Trigo García; la directora de la ETSII, María del Carmen Romero; el Head of R&D and Universities en Indra, Jesús Ángel García; el director del Instituto de Ingeniería Informática, José Riquelme; y el coordinador de la Cátedra Minsait-Indra Sociedad Digital, Joaquín Luque.

A continuación, el director de Desarrollo de Negocio en IndraMind Security, José Ruiz Cristina, impartirá la ponencia inaugural sobre el uso de la IA de nueva generación en el ámbito de la seguridad integral (IndraMind), para continuar con un bloque de demostradores y casos prácticos, presentado por subdirector de la ETSII y experto en Ciberseguridad e IA, Ángel Varela Vaca, donde se abordarán situaciones reales mediante la participación de expertos de máximo nivel.

El cierre institucional de la jornada, previsto para las 13,45 horas, correrá a cargo del director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez Jiménez, y del director de la Cátedra, Alejandro Carrasco.

De forma paralela a las ponencias, los asistentes podrán visitar en las zonas anexas al Salón de Actos los expositores interactivos donde diversos grupos de investigación, empresas e instituciones mostrarán dispositivos y sistemas tecnológicos de última generación.