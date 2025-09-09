Eurotaxi Sevilla anuncia paros en el servicio todos los viernes hasta fin de año en protesta a "recorte" de subvenciones

Archivo - Un taxi adaptado para personas de movilidad reducida circulando cerca de la Catedral. Imagen de archivo. - PLATAFORMA EUROTAXI SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Eurotaxi Sevilla, que reúne a la mayoría de los responsables de los taxis adaptados a personas de movilidad reducida de la capital hispalense, ha anunciado este martes que convocará un paro del servicio todos los viernes de este año en protesta a la aprobación por parte del Ayuntamiento de una convocatoria de subvenciones que, según ha indicado, incumple lo acordado en mayo con el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

Según ha detallado la plataforma en una nota, la decisión ha sido tomada con la unanimidad de los socios consultados. De esta forma, el colectivo ha advertido de que la convocatoria de subvenciones prometida para el mes de junio no fue publicada hasta septiembre y que, además, las ayudas se han visto reducidas del 50 % al 40 %, lo que supone, según han señalado, una merma económica de unos 4.000 euros por profesional.

Asimismo, han subrayado que las bases de la convocatoria incluyen cláusulas que excluyen a cinco taxistas veteranos que aún esperan el abono de ayudas, algunos de los cuales tienen vehículos adaptados en servicio desde 2023.

La plataforma ha tachado de "inadmisible" lo que han calificado de "falta de compromiso" del Consistorio y ha animado a todos los conductores del sector a secundar los paros, "en defensa tanto de las personas con movilidad reducida como de los trabajadores del Eurotaxi".