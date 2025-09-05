Eurotaxi Sevilla estudia posibles paros en protesta al "recorte" en subvenciones municipales

Archivo - Un taxi adaptado para personas de movilidad reducida circulando cerca de la Catedral. Imagen de archivo. - PLATAFORMA EUROTAXI SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (SEPTIEMBRE) -

La plataforma 'Eurotaxi' de Sevilla ha advertido este viernes que estudiará convocar paros en el sector después de que el Ayuntamiento haya publicado una nueva convocatoria de subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados que, según ha indicado, incumple lo acordado en mayo con el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

Según ha subrayado el colectivo en una nota, en el mencionado mes ambas partes pactaron que la ayuda cubriría el 50% del coste del vehículo adaptado y de la rampa, sin IVA, compromiso que, según han asegurado, no se ha respetado, dado que en la nueva convocatoria "se reduce la subvención en un 10%", lo que supone "un recorte de al menos 4.000 euros por profesional" respecto a convocatorias anteriores.

Además, la Plataforma ha enmarcado que los eurotaxis más económicos tienen un coste de 40.000 euros, un importe que "tienen que sufragar los propietarios de manera íntegra" y que supone "el doble" de lo que cuesta un vehículo convencional.

Por ende, han defendido que sufragan "el doble de gasto que el resto de compañeros" mientras que todos los taxistas cobran la misma tarifa por el servicio.

En consecuencia, han convocado una asamblea el próximo martes con los socios del colectivo para consensuar medidas y "posibles paros" como protesta a la "falta de palabra y de respeto" del delegado.

Por último, la Plataforma ha incidido en que desde la Plataforma continuarán "luchado por un servicio digno y justo para la ciudadanía con movilidad reducida y a su vez la dignificación para los profesionales".