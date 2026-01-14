Evacuada al hospital con quemaduras graves tras un incendio que ha calcinado su vivienda en Sevilla

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Virgen del Rocío - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer mayor, aunque su edad no ha sido facilitada, ha resultado herida de gravedad con quemaduras y ha precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda en Sevilla capital esta pasada madrugada.

Según ha informado el 112, el siniestro se ha producido en un cuarto piso de un bloque de seis plantas ubicado en la calle León X sobre la 1,10 horas de este miércoles, cuando ha recibido un aviso porque en el edificio había humo y olor a quemado.

Según han detallado, se ha activado entonces a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los operativos desplazados al lugar han indicado que una mujer mayor ha sido evacuada a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense y que su estado es grave. Por su parte, el piso donde se originó el fuego ha quedado calcinado.