Evacuado al hospital tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en la calle Baena de Sevilla

Bomberos de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado este miércoles, 24 de junio, por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda en Sevilla capital.

Según ha referido el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente ha tenido lugar sobre las 13,15 horas de la presente jornada, cuando han recibido un aviso que alertaba del incendio en un piso situado en la segunda planta de un edificio localizado en la calle Baena.

De esta forma, se ha activado a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Los servicios sanitarios han informado de que el suceso se ha saldado con un afectado por inhalación de humo que ha sido evacuado a un centro hospitalario. Por el momento, no han trascendido más datos de su estado.