Evacuados vecinos de la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe por un incendio urbano

Incendio en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Incendio en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - EMA 112
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 13 junio 2026 18:51
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SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han trabajado por tierra y aire en las labores de extinción de un incendio declarado este sábado en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas.

Según ha informado Infoca a Europa Press hasta la zona se han desplazado dos bricas, un helicóptero súper puma, 19 bomberos y un técnico que se han retirado a las 18,31 horas. "En principio se trata de un incendio urbano, no es forestal propiamente dicho". Asimismo, "es una zona de pacto, está cerca de la vivienda y la gente se preocupa bastante". Además, han explicado que la cornisa de Gelves "es una zona recurrente de incendios todos los años".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de sus canales oficiales, consultadas por Europa Press, se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas principalmente, del entorno del Malala, de Java y de El Almendral. Agentes de la Policía Local de Mairena y personal municipal colaboran en las labores de extinción del incendio declarado en una zona de cultivo junto a la SE-655, entre Palomares y Mairena, en el entorno de la urbanización Java. Asimismo, la carretera SE-3304 San Juan de Aznalfarache-Palomares del Río permanece cortada.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha pedido prudencia y atender a las indicaciones de los profesionales y evitar desplazamientos innecesarios por la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Por último, ante situaciones de este tipo, EMA 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas si el humo llega a su zona, proteger especialmente a mayores, niños y personas con problemas respiratorios y usar mascarilla, si fuera necesario.

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