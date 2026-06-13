Evacuados vecinos de la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe por un incendio urbano

Incendio en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - EMA 112

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han trabajado por tierra y aire en las labores de extinción de un incendio declarado este sábado en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas.

Según ha informado Infoca a Europa Press hasta la zona se han desplazado dos bricas, un helicóptero súper puma, 19 bomberos y un técnico que se han retirado a las 18,31 horas. "En principio se trata de un incendio urbano, no es forestal propiamente dicho". Asimismo, "es una zona de pacto, está cerca de la vivienda y la gente se preocupa bastante". Además, han explicado que la cornisa de Gelves "es una zona recurrente de incendios todos los años".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de sus canales oficiales, consultadas por Europa Press, se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas principalmente, del entorno del Malala, de Java y de El Almendral. Agentes de la Policía Local de Mairena y personal municipal colaboran en las labores de extinción del incendio declarado en una zona de cultivo junto a la SE-655, entre Palomares y Mairena, en el entorno de la urbanización Java. Asimismo, la carretera SE-3304 San Juan de Aznalfarache-Palomares del Río permanece cortada.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha pedido prudencia y atender a las indicaciones de los profesionales y evitar desplazamientos innecesarios por la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Por último, ante situaciones de este tipo, EMA 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas si el humo llega a su zona, proteger especialmente a mayores, niños y personas con problemas respiratorios y usar mascarilla, si fuera necesario.