El evento sobre la transformación financiera que coorganiza el Ayuntamiento de Sevilla se presenta en el Congreso

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del '2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit' han presentado este martes los contenidos y ejes principales de esta cumbre ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, presidida por Celso Delgado, de la que forman parte todos los grupos parlamentarios.

Se trata de un evento de carácter profesional en formato telemático, coorganizado por el Ayuntamiento de Sevilla y el Palacio de Exposiciones (Fibes), que abordará durante los próximos 6 y 7 de julio la transformación digital del dinero y el nuevo ecosistema financiero, que integra las divisas digitales, en especial el euro digital, los criptoactivos y las stablecoins de las entidades financieras, así como la tecnología del blockchain.

"Se debatirá acerca de los cambios en el sector financiero que están generando la digitalización e irrupción de los criptoactivos, así como la posición que España debe adoptar ante estos fenómenos globales. Es un ejemplo más de la apuesta de Fibes por eventos relacionados con la innovación, las tecnologías y la digitalización", ha dicho el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Páez, en una nota remitida por el Consistorio.

En el acto han participado Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España; Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB); Antonio Piña, Magistrado; Fernando Ramos, representante de Bit2Me; Aldo Olcese, comisario del Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit, e Isabel Atkinson, CEO del Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit.

En la presentación se ha expuesto ante los miembros de la Comisión la "relevancia" del ecosistema financiero, tecnológico y digital en España, que debe jugar un "papel protagonista" en la transformación global que está viviendo el sistema bancario, monetario y financiero a nivel mundial.

En esta segunda edición, se impulsará el debate en España sobre este ámbito innovador, tecnológico y global, generando, además, una "percepción más exacta" de la potencialidad ante una nueva era, en la cual las exigencias en torno a la seguridad, la lucha contra el fraude, la nueva voluntad de la ciudadanía en cuanto a fórmulas de relación con el dinero, la transparencia y la digitalización marcarán las pautas a seguir en los próximos años.

El temario del '2nd Digital Coin & European Financial System Sevilla Summit' se centrará en la necesidad de políticas coordinadas en la globalización financiera; el euro ante el proceso de transformación digital; la transformación de la industria financiera ante el nuevo escenario; tensiones geopolíticas y volatilidad del mercado de divisas; la alfabetización en crypto; legislación y control sobre nuevos modelos financieros digitales; las finanzas descentralizadas (DeFi); la hibridación de tecnología y finanzas; y, por último, el nuevo perfil del profesional financiero hacia la orientación fintech.