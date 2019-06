'Ever After' de Nadine Gerspacher protagoniza el primer viernes de Itálica 2019 en el Monasterio de San Isidoro

Publicado 27/06/2019 17:47:21 CET

La obra 'Ever After' de Nadine Gerspacher protagoniza el primer viernes de Itálica 2019

La obra 'Ever After' de Nadine Gerspacher protagoniza el primer viernes de Itálica 2019 DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 28 de junio, el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce), acogerá la segunda y última función del primer espectáculo de Itálica 2019 en este espacio, 'Ever After', de la Compañía Nadine Gerspacher, a partir de las 22,30 horas.

'Ever After' narra la historia de Joel, un hombre tímido y torpe, pero con el corazón enorme, pero con un problema: que no tiene nadie a quién regalárselo. Los años siguen pasando y Joel sueña cada día con una mujer que le hará abrir los ojos sobre el presente, que convertirá sus días grises en melodías por recordar para siempre.

Ahora, Joel, quizás tiene suerte, pues Lin cruza su camino, sus vidas cambian con una peculiar mirada, un dulce hola, con un sweet hello, un encuentro singular, una historia romántica a través de una mirada contemporánea donde las fantasías y el amor en sus diferentes concepciones chocan con la dureza de la realidad, de nuestra soledad y de nuestro olvido.

Este espectáculo, que cuenta con el soporte del Centre Cívic de la Barceloneta and L'Estruch - Fàbrica de Creació, es interpretado por Nadine Gerspacher y Arias Fernández, bajo la dirección de Nicolás Ricchini. "Ever After" cuenta con música original de Alvaro Arjona & Josep Maria Baldomà, para los prácticamente 60 minutos que dura el espectáculo.

La Compañía Nadine Gerspacher, que ya ha sorprendido al público del Festival Internacional de Danza de Itálica en esta edición de 2019, con su espectáculo de calle 'Nua', se define como "un proyecto creativo", siendo así la propia compañía una plataforma para sus creaciones propias, así como para sus colaboraciones con otras artistas, conservatorios y diversas compañías de danza, pues además de creaciones, la compañía organiza talleres y formaciones para bailarines profesionales y no profesionales, con la intención de compartir su entendimiento sobre la danza y su formación. Sus obras se inspiran por lo cotidiano del vivir; el teatro físico se convierte en un eje central.