Excarcelado un herido tras la colisión entre dos turismos en la A-8053, a su paso por Isla Mayor (Sevilla)

Imagen de efectivos de bomberos rescatando a una persona herida. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada de su vehículo tras resultar herida de gravedad este miércoles en una colisión contra otro turismo en la carretera A-8053, a la altura de la conocida como 'Curva del Rincón', en el término municipal de Isla Mayor (Sevilla).

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla en una nota, sobre las 14,14 horas, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio ha recibido una llamada del servicio de Emergencias 112 Andalucía alertando de un accidente de circulación en la vía A-8053. El accidente ha consistido en una colisión frontal entre dos turismos, con información inicial de una persona atrapada en cada vehículo.

Desde el Cecop se han movilizan dos dotaciones del parque de Mairena del Aljarafe (Sevilla), una dotación del parque de Sanlúcar la Mayor y el mando de guardia. Asimismo, en el dispositivo de emergencia han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios del 061.

A la llegada de los bomberos, se ha comprobado que una de las personas implicadas, una mujer, ha podido abandonar el vehículo por sus propios medios. Según ha detallado el Consorcio, el conductor del segundo turismo permanecía atrapado en el interior, con lesiones de carácter grave.

Ante este contexto, los efectivos del Consorcio han realizado las correspondientes maniobras de excarcelación, consiguiendo liberar al conductor herido, que presenta una fractura abierta de fémur y otras posibles lesiones óseas de consideración, pendientes de valoración médica.

Posteriormente, sobre las 16,45 horas, la dotación de Sanlúcar la Mayor ha comunicado su regreso al parque, mientras los efectivos de Mairena del Aljarafe y el mando de guardia continúan trabajando en el lugar, una vez finalizada la excarcelación.