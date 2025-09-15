El exdecano de Medicina Luis Capitán Morales, nuevo catedrático de Cirugía de la Universidad de Sevilla

El profesor de la Facultad de Medicina de Sevilla Luis Capitán Morales. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor Luis Cristóbal Capitán Morales, que durante siete años fue decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, ha obtenido la cátedra de Cirugía de la Universidad de Sevilla (US) tras superar la oposición celebrada el pasado viernes, alcanzando la "máxima distinción académica en el ámbito universitario".

Así se destaca en un comunicado que detalla que el profesor Capitán Morales es especialista en cirugía digestiva, ha sido durante siete años decano de la Facultad de Medicina de Sevilla y es "referente" en el Hospital Universitario Virgen Macarena de la capital andaluza, donde ha dirigido la Unidad de Cirugía Colorrectal.

Su carrera se ha caracterizado por "combinar la excelencia clínica, la innovación docente y la proyección investigadora", con más de un centenar de publicaciones y proyectos de alcance internacional.

Bajo su impulso se han puesto en marcha hitos como el Hospital Simulado y la implantación de la ECOE, que han situado a la Facultad "entre las más avanzadas de España", según se subraya en el mismo comunicado.

"Este nombramiento supone un reconocimiento colectivo a la labor de todos los que han trabajado por una enseñanza médica más moderna, humana y comprometida con la sociedad", ha señalado el propio Luis Capitán Morales tras conocer su designación.

Con esta nueva etapa, la Universidad de Sevilla "consolida su prestigio en la enseñanza de la Medicina y refuerza su apuesta por la excelencia académica", concluye el comunicado.