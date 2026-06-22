Experto en historia del arte de la Pablo de Olavide reivindica el arte barroco más allá de Sevilla capital

El profesor en Historia del Arte, Fernando Quiles, durante su intervención en el curso 'Geografía del barroco sevillano. En la red de ciudades medias', incluido en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona (Sevilla). - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Fernando Quiles ha pedido "salir y descentralizar" el legado barroco" de la ciudad de Sevilla. "El arte se produce en todo el territorio y cada lugar tiene su personalidad artística", ha reivindicado el especialista. En esta línea, ha afirmado que "antes se concentraba toda la atención en la capital, pero ahora se mira hacia las afueras".

En declaraciones a Europa Press, Quiles ha querido destacar "la relación de privilegio que distintas poblaciones tuvieron para tener talleres artísticos propios". El profesor y la doctoranda en arte barroco iberoamericano Daniela Kaplan dirigen el curso 'Geografía del Barroco sevillano. En la red de ciudades medias', como parte de la programación de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

"Es interesante ver el Barroco" desde la perspectiva de "ciudades medias" y "poner en valor la producción barroca de ese territorio", ha comentado Quiles. "El flujo artístico de ciudades como Écija, Utrera o Sanlúcar de Barrameda es interesantísimo", ha afirmado.

No obstante, también ha explicado el pasado barroco de Carmona, el cual ha considerado que "se trataba de una ciudad muy bien situada, posicionada y agrícolamente muy rica". Por este motivo, el municipio fue creando una "gran demanda de producción barroca" que atrajo a los artistas de Sevilla.

En esta línea, Kaplan ha reivindicado "establecer otro tipo de relaciones" con este patrimonio artístico que se tiene con ciudades entendidas "históricamente como periféricas". Además, ha pedido analizar la cantidad de "redes e intercambios" que dichos núcleos artísticos desarrollaron debido a que "eran focos muy cosmopolitas y en los que se generaban muchos flujos" a través del comercio. Por ello, ha animado a hablar de "Barrocos, en plural" para entender esas redes que "nunca son de una sola ida y vuelta".

Estas rutas artísticas también llegaron a Latinoamérica, donde lograron consolidarse con "sus propios matices", aunque "no siempre estén en la primera línea de la investigación científica", ha precisado Daniela Kaplan.

Al hilo, Quiles ha ratificado la importancia de la Cátedra de Estudios del Barroco Iberoamericano, impulsada por la UPO y cuya sede se encuentra en Carmona. "El sistema universitario nos pide ampliar los contactos a nivel internacional y la idea es mantener a Carmona presente en esa difusión", ha explicado.

Por su parte, Kaplan ha reconocido la vía de oportunidad que supone la Cátedra. "Hay muchos investigadores y personas jóvenes que vienen interesados en este ámbito. Estamos en Andalucía, en un lugar donde el patrimonio religioso de época barroca es muy grande", ha mencionado.

Pese a ello, ha insistido en que "existen otros Barrocos, otras perspectivas no tan conocidas". La doctoranda ha mencionado que una de sus investigaciones aborda los bodegones artísticos con la circulación de productos comerciales durante el Barroco.

Por otro lado, el profesor ha comentado el atractivo turístico que puede suponer el legado barroco para Carmona. "No se ha malvendido al turismo y ha sabido conservar su identidad. Está el convento de Santa Clara o la Casa de los Rueda y esos son buenos ejemplos del esplendor barroco de la ciudad", ha reiterado.

En esta línea, Quiles ha concluido agradeciendo el apoyo a esta línea de investigación que viene realizando el Ayuntamiento del municipio a través de la cesión de un espacio en el Centro del Mudéjar.

Los asistentes, después del ciclo de conferencias, han realizado una visita guiada por el casco histórico de Carmona y con especial atención a los monumentos de carácter barroco. El curso continuará este martes con ponencias sobre este movimiento artístico en las localidades de Lebrija, Olivares y Antequera de la mano de especialistas en Arquitectura y en Historia del Arte.