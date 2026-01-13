Expertos de Quirónsalud alertan en Sevilla de que el 70% de los suicidios de adolescentes se relacionan con depresión

La responsable del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, Raquel Calero - QUIRÓNSALUD

La responsable del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, Raquel Calero, ha llamado este martes la atención sobre "un problema de salud mental grave" y, a su juicio, "todavía insuficientemente reconocido": la depresión en niños y adolescentes. Según la especialista, los datos estiman que en torno al 70 por ciento de los suicidios en la adolescencia están asociados a trastornos depresivos, lo que "subraya la urgencia de abordar esta realidad desde una perspectiva preventiva y asistencial".

En una nota emitida por Quirónsalud, la experta ha reseñado que "hasta hace muy poco pensábamos que los niños no se deprimían. Muchos de los síntomas, tales como cambios en el ánimo, aislamiento o pérdida de interés por actividades habituales, se interpretaban como comportamientos característicos del desarrollo o una etapa del crecimiento". No obstante, ha enfatizado que "entendemos que, en realidad, se trata de un problema de salud mental grave que interfiere en la vida de un niño y que requiere atención profesional".

APATÍA Y ANHEDONIA: RASGOS DE LA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES

Al hilo, ha enmarcado que la depresión puede manifestarse de forma distinta en menores respecto a su comportamiento en adultos. "En la primera infancia, el rasgo más común es la irritabilidad mientras que en la adolescencia los rasgos principales son la apatía y la anhedonia, referida como la incapacidad para sentir placer por actividades que antes resultaban interesantes", ha apuntado.

La responsable ha hecho hincapié, por todo ello, en que la detección precoz de estos síntomas es "fundamental" para poder ofrecer apoyo y tratamiento adecuado a tiempo. A su juicio, "la generación de entornos familiares y escolares seguros, el acceso a recursos de salud mental, la escucha activa, la enseñanza de la expresión emocional y la garantía de atención psicológica juegan un papel clave en esta lucha".

AUMENTAN LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN MENORES EN ESPAÑA

"La depresión en la infancia y la adolescencia no es una fase pasajera", ha advertido Calero, al tiempo que ha indicado que, "en España, los problemas de salud mental en menores han aumentado de forma significativa en los últimos años, especialmente entre adolescentes, con un crecimiento sostenido de las consultas y hospitalizaciones".

Por ello, subraya la experta, "es importante tener claro que los trastornos depresivos pueden afectar a personas de cualquier edad, condición económica y nivel cultural, suponiendo un elevado coste emocional y social para el individuo, la familia y la sociedad en su conjunto".

La psicóloga ha concluido sosteniendo que hablar de depresión en niños y adolescentes es "imprescindible para romper el estigma y prevenir consecuencias irreversibles". "Hoy sabemos que los niños también se deprimen, y detectar y acompañar a tiempo puede salvar vidas", ha apostillado al respecto.