La exposición de La Caridad, la muestra temporal más visitada del Bellas Artes de Sevilla con casi 350.000 visitantes

La consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, visita la exposición del Hospital de la Caridad en el Bellas Artes en una foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' cerró sus puertas al público en el Museo de Bellas Artes el pasado 7 de junio tras sumar un total de 346.772 visitantes, convirtiéndose en la muestra temporal más visitada en la historia de la pinacoteca. De extensa duración --poco más de once meses: abrió sus puertas el 1 de julio de 2025--, la exposición indagaba en el programa iconográfico que Miguel Mañara concibió para la iglesia del Señor San Jorge del Hospital de la Santa Caridad, con obras maestras de Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán y Duque Cornejo, entre otros.

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha señalado que "el público ha respaldado masivamente una propuesta que ofrecía la oportunidad única de conocer de cerca y fuera de su emplazamiento original una de las cumbres del Barroco andaluz, la iglesia de la Santa Caridad de Sevilla, un ejemplo sobresaliente de obra de arte total y donde se plantea un ejemplo paradigmático de escenificación pública de la religiosidad, impulsada por el espíritu de la Contrarreforma fijado en el Concilio de Trento", informa en una nota de prensa.

El éxito de público ha convertido a 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' en la exposición más visitada de la historia del Museo, seguida de 'Murillo y los capuchinos de Sevilla', con 267.767 personas; 'Montañés, maestro de maestros', con 181.914, y 'Murillo. IV Centenario', con 175.073, si bien estas estuvieron abiertas en torno a cuatro meses. Con ese registro, también se ha superado ampliamente a otras muestras como la dedicada a la Casa de Alba (151.000), 'El joven Murillo' (160.000), 'Sorolla, visión de España' (159.773) y 'Los Bécquer. Un linaje de artistas (124.542).

En concreto, la muestra ha sido visitada por un total de 104.079 sevillanos (el 30%) y 177.615 extranjeros (51,2%), sumando 65.078 visitantes procedentes del resto de Andalucía y España (18,76%). La aplicación móvil desarrollada por la empresa Davinci Tech que proporcionaba a los usuarios una audioguía inteligente sobre 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla' ha contado, desde su puesta en marcha a mediados de diciembre, un total de 2.520 usuarios únicos registrados, con 3.134 tours realizados y un tiempo medio que roza los cincuenta minutos.

Gracias a la Hermandad de la Santa Caridad, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que dirige Valme Muñoz, ha acogido un total de 17 obras maestras repartidas en tres ámbitos: la contribución de Valdés Leal, que incluye sus famosas 'postrimerías' y un retrato de Mañara, la producción de Murillo y, por último, una tercera sección centrada en las diferentes esculturas realizadas por Pedro Roldán, Pedro Duque Cornejo y los hermanos Francisco y Miguel García para los retablos de la iglesia del Señor San Jorge, actualmente en rehabilitación.

En concreto, la exposición reunió diez pinturas. En concreto, siete de Bartolomé Esteban Murillo --'La multiplicación de los panes y los peces', 'Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb', 'Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos', 'San Juan de Dios transportando a un enfermo', 'La Encarnación', 'Niño Jesús' y 'San Juan Bautista niño'-- y tres de Valdés Leal, los dos lienzos de las 'Postrimerías' ('Finis Gloriae Mundi' e 'In Ictu Oculi'), así como el retrato de Mañara que fue encargado póstumamente al pintor.

Asimismo, la citada exposición también ha incluido siete esculturas pertenecientes a los distintos retablos del templo, entre las que se encuentran la Virgen de la Caridad, talla anónima cuya policromía fue ejecutada por Juan de Valdés Leal; los dos ángeles lampararios de Pedro Duque Cornejo, el 'Ecce Homo' de los hermanos Francisco y Miguel García, y el Cristo de la Caridad y las tallas de San Roque y San Jorge, ejecutados por Pedro Roldán.

Con ocasión de la muestra, el Museo de Bellas Artes, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO), llevó a cabo las jornadas 'Arte y misericordia en la Iglesia de la Santa Caridad: Mañara y el barroco entretejido', dedicadas a tratar varios de los aspectos que se desprenden del análisis detenido del excepcional conjunto, como los vínculos entre el arte, la devoción y el patrimonio, los lazos de la caridad con las artes y la figura de Miguel Mañara.