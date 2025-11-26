Expulsados un grupo de policías del Salón de Plenos de Sevilla tras una protesta por Plan de Navidad y las horas extras

Protesta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla de un grupo de agentes de la Policía Local por la gestión del Gobierno municipal - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de agentes de la Policía Local han sido desalojados del Pleno del Ayuntamiento este miércoles tras realizar una protesta en el interior del Salón de Plenos por la "gestión" del Gobierno municipal.

Algunos asistentes como invitados a la sesión han levantado pancartas tras la votación del Plan de Navidad para la Policía Local, que ha sido rechazado por los grupos de la oposición.

El Plan de Navidad ha sido rechazado con los votos en contra de PSOE, Vox y Con Podemos-IU, lo que deja abierta la posibilidad a una "imposición" por parte del Ayuntamiento. Un escenario que no descartó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una declaración ante los medios este martes.

De hecho, Sanz ha tomado la palabra en el Pleno tras la marcha de los manifestantes. El primer edil ha reprochado que "se ha pitado" a quienes han votado a favor de que "se paguen las horas extras y el plan de navidad que el Ayuntamiento se podía permitir". En esta línea, ha asegurado que "va a seguir trabajando para garantizar la situación" y ha acusado a los grupos de la oposición de "poner en cuestión la seguridad de los ciudadanos".

Esta acción coincide con la concentración llevada a cabo esta mañana por los sindicatos CSIF, SPLS y Sppme en el exterior del Consistorio. A la concentración también se han unido trabajadores del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Ante una posible imposición del Plan, el sindicado CSIF anunciaba hace una semana que "emprenderá acciones judiciales" si finalmente se confirma.