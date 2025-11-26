La oposición rechaza el Plan de Navidad de Sevilla, que tilda de "chapuza": "No aceptamos este chantaje emocional"

Pleno extraordinario celebrado este miércoles sobre las horas extras de la Policía Local y el Plan de Navidad. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este miércoles en sesión extraordinaria, ha rechazado el Plan de Navidad 2025 con los votos en contra de todos los grupos que conforman la oposición --PSOE, Vox y Con Podemos-IU--, por considerarlo una "chapuza", "con muchos flecos aún por definir" y puesto sobre la mesa "como un chantaje emocional".

El documento que ha sido debatido tiene un gasto máximo de 5.637.617 de euros. Dicho plan, que no ha sido consensuado con los sindicatos policiales, quienes también han rechazado en dos reuniones la propuesta del Ayuntamiento, establece un periodo de "alrededor de 20 días", en comparación con los 40 del pasado año, tras "superarse el nivel de eventos".

La concejal del Grupo Socialista Sonia Gaya ha afirmado que su formación "no quiere el fracaso" del equipo de gobierno, "que es la cantinela que usted tiene (en alusión directa a Juan Bueno, portavoz del PP). El fracaso de este Gobierno es el que se ganan pulso a pulso, solitos, con cada decisión que toman, cada decisión errónea, se saltan la ley, se saltan el procedimiento, se saltan la capacidad presupuestaria. No nos culpabilicen a los demás".

Para el concejal de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, "esto no es un evento extraordinario. Lo que estamos votando hoy No es a su forma de gobernar, que es impropia de un ayuntamiento democrático. Claro que defendemos a la Policía Local, pero nos traen aquí una chapuza, una vez más. No vamos a permitir que se pisotee el funcionamiento democrático de este Pleno".

Para la portavoz del Grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, su formación mantiene un "firme compromiso" con los trabajadores del Ayuntamiento y con la Policía; "también un compromiso ineludible con la seguridad de nuestras calles". "Si este asunto se hubiera negociado bien, si hubiera llegado hace semanas, no estaríamos eligiendo deprisa y corriendo y sin margen para corregir nada o para volver a empezar".

"No hemos podido apoyar este Plan de Navidad porque deja bastantes flecos sueltos sin resolver y nos preocupa y mucho que el Gobierno haya pretendido aprobarlo en estas condiciones", ha concluido Peláez.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había apelado días atrás a la "responsabilidad" de los grupos políticos y de los sindicatos para sacar adelante la propuesta. Asimismo, no descartaba "imponer" el plan si no se producía un acuerdo.

Sanz indicaba que se "ha recortado en días" para ajustarse al "tope legal" de máximos de horas extras y productividades que se le puede pagar a la Policía Local. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", afirmaba cuestionado al respecto.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))