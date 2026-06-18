Extendido por retrasos el acuerdo para las obras de saneamiento del Tamarguillo y Palmas Altas en Sevilla

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SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Emasesa han modificado el convenio para ejecutar obras de saneamiento y depuración en Sevilla, por retrasos y sobrecostes en las obras aún sin finalizar de la nueva estación de bombeo del Tamarguillo y de un tramo del Colector Emisario Puerto en la zona de Palmas Altas, que han supuesto un aumento de 1,6 millones de euros.

Según ha recogido el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, consultado por Europa Press, la CHG y Emasesa han aumentado el presupuesto hasta alcanzar los 95,1 millones y prorrogar 18 meses la vigencia del acuerdo, hasta el 30 de noviembre de 2027 por los retrasos y sobrecostes de las obras.

Esta es la segunda ampliación del acuerdo por retrasos en las obras, que comenzaron en ambos casos en 2021. En el caso del Colector de Palmas Altas, su vigencia debía finalizar el 4 de febrero de 2025, mientras que la estación de bombeo del Tamarguillo, licitada en junio de 2021 tenía un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que acumula más de tres años y medio de retraso.

De esta manera, se redistribuirán las anualidades para adaptarlos al ritmo real de ejecución de las obras, a la vez que estas pasan a contar con nuevos fondos europeos, debido a que las actuaciones realizadas desde 2024 han pasado a ser financiadas con fondos Feder en más de un 72 por ciento.

En cuanto a la financiación, estas obras son financiadas en un 80 por ciento por la CHG, que además adelantará el 20 por ciento correspondiente a la empresa pública de agua hispalense. Aunque la adenda recoge una cláusula en la que Emasesa se ha comprometido en asumir el importe íntegro de los fondos europeos que eventualmente se pierdan por retrasos, incumplir requisitos o por cualquier otro motivo "no imputable" al Organismo de cuenca.

Por tanto, tomando como referencia la financiación europea prevista para las actuaciones pendientes, el riesgo económico potencial podría situarse en torno a los 36 millones de euros, según una estimación realizada a partir de los porcentajes de financiación recogidos en la propia adenda, además de la aportación ordinaria de aproximadamente 19 millones que corresponde a Emasesa.

Asimismo, el objetivo de esta prórroga es garantizar la finalización de las infraestructuras de saneamiento y depuración de Sevilla, mejorar la calidad de los vertidos en el entorno de Doñana, cumplir la normativa europea sobre aguas residuales y asegurar la correcta gestión técnica y económica de las obras hasta su cierre definitivo.