Extinguido el incendio forestal declarado en Morón de la Frontera (Sevilla)

Imagen aérea del incendio forestal de Morón de la Frontera (Sevilla) declarado el 4 de julio. - PLAN INFOCA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha logrado extinguir a las 18,15 horas de la tarde de este miércoles, 8 de julio, el incendio forestal declarado en el paraje La Romera, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla).

En contexto, el mismo fue declarado el pasado 4 de julio. Durante la jornada del pasado domingo, 5 de julio, se incorporaban tres medios aéreos, en concreto, un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

En total, han trabajado en las labores de extinción tres medios por aire y más de 80 efectivos por tierra, con el objetivo de lograr la extinción del fuego.

El operativo, además, ha estado integrado por 75 profesionales, apoyados por dos autobombas, dos bulldóceres, una unidad de meteorología, una unidad de análisis de incendios, un módulo de mando y una unidad médica.