Extinguido el incendio forestal en El Pedroso (Sevilla) que obligó a cortar la carretera A-432

Imagen del incendio forestal declarado en El Pedroso (Sevilla). - PLAN INFOCA

EL PEDROSO (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha logrado extinguir a las 19,00 horas el incendio forestal anunciado en el término municipal de El Pedroso (Sevilla) que provocó un corte de tráfico en ambos sentidos en la carretera A-432.

Así lo ha confirmado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a través de su cuenta oficial de X, consultada en Europa Press, donde ha detallado que el fuego ha sido extinguido.

En contexto, a las 14,06 horas de esta tarde, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a través de un mensaje en sus canales oficiales que se ha restablecido el tráfico por todos los carriles de la A-432 que permanecía cortada desde el kilómetro 33 sobre las 11,53 horas de la mañana de este domingo 21.