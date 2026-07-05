Extinguido el incendio forestal en el zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla) tras reabrir al público

Incendio forestal declarado frente al parque zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla). - PLAN INFOCA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han logrado extinguir a las 19,37 horas de este domingo 5 el incendio forestal declarado el pasado sábado en el paraje Mundo Park, en Guillena (Sevilla). El recinto ha reabierto con normalidad sus puertas este domingo al no existir "riesgos" derivados del fuego, según han confirmado fuentes de Mundo Park a Europa Press.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su perfil de X (antes Twitter), en la zona permanecieron desplegados once profesionales y una autobomba hasta el fin de los trabajos de extinción de las llamas, originadas el sábado a las 11,30 horas.

Durante la jornada del sábado llegaron a intervenir hasta 32 profesionales, además de un helicóptero pesado, dos anfibios ligeros y una autobomba terrestre.