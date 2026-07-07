Extirpan un tumor renal de más de 17 centímetros de una paciente con diabetes y anemia crónica en Sevilla

Dr. Marín, Dr. Gutiérrez y Dr. Romero, los especialistas de Vithas Sevilla que han dirigio los equipos de Cirugía General, Aparato Digestivo y Urología para garantizar el éxito de la extracción quirúrgica de un tumor - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha logrado extirpar un tumor de riñón izquierdo superior a 17 centímetros de una paciente con anemia crónica y diabetes de difícil control, tras el éxito de una intervención oncológica multidisciplinar de "alta complejidad".

El grupo sanitario ha comunicado, a través de una nota de prensa, que el tamaño de la lesión y sus relaciones anatómicas con el bazo, la cola del páncreas y la vena esplénica, detectados por un TAC con reconstrucción vascular, han hecho "inevitable" la extirpación del riñón izquierdo. Sin embargo, el equipo ha logrado preservar íntegramente el resto de estructuras vecinas.

El posterior análisis anatomopatológico del órgano extraído quirúrjicamente ha confirmado que el tumor se trataba de un carcinoma tubular mucinoso y de células fusiformes, un tipo de tumor renal "extraordinariamente infrecuente" del que apenas existen 200 casos documentados en el mundo.

Durante la intervención, los dos retos más críticos identificados en la fase preoperatoria han sido la posible infiltración tumoral de la vena esplénica, que habría obligado a extirpar el bazo y elevado el riesgo hemorrágico, y la afectación de la cola del páncreas, que habría implicado una resección pancreática con riesgo añadido de infección intraabdominal.

Estos riesgos han requerido la suma de los equipos de Anestesia, UCI, Enfermería de Quirófano, Banco de Sangre y Farmacia en la coordinación de la intervención, aportando a la cirugía una multidisciplinariedad "imprescindible" para disponer de todos los recursos necesarios.

Del mismo modo, el equipo ha aseverado que "fue posible separar íntegramente el bazo, la mitad izquierda del páncreas y la vena esplénica, ya que ninguna de estas estructuras estaba infiltrada por el tumor. La disección del tracto urinario y de sus ramas vasculares, condicionada por la neogénesis de grandes vasos accesorios y el desplazamiento de vísceras abdominales, representó asimismo un reto técnico de primer orden".

Esta cirugía ha sido posible gracias a la combinación de los equipos de Cirugía General y Aparato Digestivo, liderado por el Dr. Luis Marín, y el equipo de Urología, liderado por los doctores Manuel Gutiérrez y Edwin Romero.